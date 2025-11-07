Junior HR Contact Support - tillfälligt uppdrag i Göteborg
2025-11-07
Beskrivning
Vi söker en serviceinriktad HR Contact Support till ett spännande uppdrag hos en av våra större kunder i Göteborg. Du kommer att vara en viktig del av HR-teamet och bidra till att ge professionellt stöd till chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor.
Det här är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Uppdraget startar den 1 december 2025 och pågår initialt till 30 juni 2026.
Arbetsuppgifter
Vara kontaktpunkt för medarbetare, chefer och HR Business Partners i HR-relaterade frågor.
Hantera ärenden via telefon och e-post.
Ge stöd i frågor som rör HR-policys, personalinformation och system.
Bidra till utveckling av självservicefunktioner och intranät för HR-tjänster.
Säkerställa hög kvalitet och god service i alla HR-relaterade kontakter.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Eftergymnasial utbildning inom HR, personaladministration eller motsvarande.
Erfarenhet av administrativt arbete inom HR eller servicefunktion.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya verktyg.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i större organisationer.
Kännedom om HR-policys, processer och ärendehanteringssystem.
Villkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Arbetet sker på plats i Göteborg med omfattning heltid (40 timmar/vecka).
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
För att kunna behandlas i urvalet är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qbemanning.se 0708233900 Jobbnummer
9593361