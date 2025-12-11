Junior HIL-ingenjör till avancerad utvecklingsmiljö
2025-12-11
Beskrivning Som HIL-ingenjör får du möjlighet att arbeta i en specialiserad utvecklingsmiljö där avancerade HIL-lösningar står i centrum för verksamhetens framdrift. Rollen innebär att du blir en del av ett team som driver utvecklingen av hårdvara och testmiljöer för att möta organisationens framtida behov inom ett snabbt växande område. Du arbetar nära interna kunder och erfarna ingenjörer och bidrar till att säkerställa att verksamheten har rätt verktyg för innovativ produktutveckling.
Arbetsuppgifter I rollen ansvarar du för att skapa och vidareutveckla HIL-lösningar tillsammans med interna användare och projektledare. Du arbetar med hårdvaruutveckling samt föreslår tekniska lösningar som stödjer framtida behov inom HIL-området. Arbetet sker i nära samverkan med Software Test Center, där du både stöttar och samarbetar med ingenjörer från flera discipliner. Rollen innebär också att bygga och underhålla ett brett nätverk inom forskning och utveckling samt att kontinuerligt utveckla din egen kompetens i takt med att området växer.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom mekatronik eller elektronik (BSc/MSc)
God allmän IT-kunskap
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av HIL, både hårdvara och mjukvara
Erfarenhet av att bygga HIL-miljöer
Arbetslivserfarenhet från fordonsindustrin
Villkor Placeringsort är Göteborg med arbete på plats. Uppdraget pågår från 12 januari 2026 till 30 juni 2026 och innebär en heltidstjänst utan möjlighet till distansarbete.
Om du är redo att ta dig an en roll inom HIL Engineer och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
