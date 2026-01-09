Junior handläggare till välkänd bank
2026-01-09
Har du nyligen avslutat din utbildning inom ekonomi? Vi söker nu en noggrann och driven junior administratör för ett konsultuppdrag hos vår kund. Här får du chansen att lära dig backoffice-flöden från grunden och arbeta med komplexa betalningsflöden!
OM TJÄNSTEN
I rollen som ekonomiadministratör blir du en viktig länk i vår kunds operativa verksamhet. Du kommer att arbeta i hjärtat av det finansiella flödet där precision och ordning är ledorden. Uppdraget är perfekt för dig som är i början av din karriär och vill bygga ett starkt CV inom bank och finans.
Som konsult hos Academic Work erbjuds du en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din yrkesmässiga utveckling och ser till att du har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll.
Dina arbetsuppgifter
• Kontroll och avstämning av betalflöden via Riksbanken.
• Operativ likviditetshantering och registrering av betalningsuppdrag.
• Kontoavstämningar och administration kring ränteändringar.
• Hantering av SWIFT-meddelanden och annan internationell kommunikation.
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant högskoleutbildning inom inom ekonomi, finans eller liknande område.
• Har haft ett relevant extrajobb eller en kortare praktik, men är nu redo för din första riktiga utmaning efter studierna.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, då du kommer hantera internationella transaktioner (SWIFT).
Vi söker dig som är är prestigelös och orädd för att fråga när du stöter på nya moment. Du kan självständigt genomföra enklare uppgifter efter instruktion och trivs i en miljö med tydlig arbetsledning.
Vi gör kreditupplysning och bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
