Junior handläggare till Levnadsvanor, CES
2026-02-23
Vill du bidra till en bättre folkhälsa i Stockholms län?
Vi söker en junior handläggare som vill arbeta med att främja hälsosamma levnadsvanor i befolkningen genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning.
På sektionen för hälsofrämjande levnadsvanor vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) arbetar vi med levnadsvanorna fysisk aktivitet, mat, tobak och nikotin samt alkohol. Vi söker dig som har god kännedom om levnadsvanornas betydelse för folkhälsan och metodologisk kunskap i kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Just nu behöver vi främst förstärkning inom våra projekt som stödjer hälsofrämjande arbete i skolor och förskolor i Stockholms län.
Vi erbjuder:
CES är en del av Region Stockholm. Vi har i uppdrag att arbeta med utveckling av folkhälsoinsatser för att bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen. CES är en universitetsjukvårdsenhet och arbetar med forskning, utveckling och utbildning i nära samverkan med akademin, framför allt Karolinska Institutet. Vi har cirka 80 medarbetare och våra lokaler ligger vid Torsplan i Stockholm.
Du kan läsa mer om oss på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö där du får goda möjligheter att utvecklas till en ledande expert inom ditt kompetensområde.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även friskvårdstimme och har 5 000 kr i friskvårdsbidrag per kalenderår.
Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Om tjänsten:
Du kommer att primärt att jobba med projekt som stödjer arbete med hälsofrämjande insatser i skolor och förskolor men även andra arbetsområden kan bli aktuella.
I arbetsuppgifterna kan bland annat ingå att ta fram enkäter, genomföra intervjuundersökningar av olika slag, rekrytering av deltagare till studier, hantering av databaser, analyser av både kvantitativa och kvalitativa data, skriva rapporter och andra typer av underlag, delta i workshops och webbinarier, omvärldsbevakning samt att sammanställa vetenskaplig litteratur.
Du arbetar tillsammans med olika kompetenser på CES och har externa kontakter. Du är därför duktig på att förmedla komplexa samband och resultat på ett lättförståeligt sätt.
Du är placerad på sektionen för hälsofrämjande levnadsvanor men kan komma att även arbeta med andra enheter på CES.
Vi söker dig som
har folkhälsovetenskaplig eller annan för tjänsten relevant universitetsutbildning
har god kunskap om levnadsvanors betydelse för folkhälsan
har erfarenhet av kvantitativa och kvalitativa undersökningar
kan sammanställa och analysera stora mängder information utifrån vetenskaplig litteratur och förmedla den på ett användbart sätt
har mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Dessutom är det meriterande om du
har erfarenhet av utredningsarbete som bedrivits med vetenskapliga metoder
har erfarenhet av att hantera och analysera kvantitativa data i statistiska programvaror som exempelvis Stata eller R
i hög grad drivs av nyfikenhet på nya områden och nya idéer
är en strukturerad och lösningsorienterad person som tar egna initiativ
tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 39,30 timmar/vecka. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
