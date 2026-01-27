Junior Hållbarhetsanalytiker / deltid till Kommuninvest
2026-01-27
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/junior-hallbarhetsanalytiker-deltid-till-kommuninvest.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kommuninvest är ett medlemsägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommun- och regionkoncerner konkurrenskraftig och hållbar lånefinansiering av bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har Kommuninvest sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 296 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 600 miljarder kronor är Kommuninvest kommun- och regionsektorns största kreditgivare.
Om rollen
Som timanställd hållbarhetsanalytiker blir du en del av vårt rådgivningsteam inom hållbar finansiering. Rollen är operativ, varierad och ger dig en mycket god inblick i hur hållbara investeringar och finansieringslösningar fungerar i praktiken.
Arbetet är delvis säsongsbetonat med vissa arbetstoppar under året.
Exempel på arbetsuppgifter:* Hantera och bereda enklare ärenden kopplade till gröna lån och lån för social hållbarhet
• Kontakta kunder och samla in underlag för återrapportering
• Sammanställa och kvalitetssäkra underlag till:
• Återrapportering av Gröna lån (främst januari-februari)
• Återrapportering av Lån för social hållbarhet (främst april-maj)
• Löpande administrativt och analytiskt stöd till rådgivningsgruppen inom hållbar finansiering
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Studerar på universitet eller högskola, med inriktning mot hållbarhet (eller närliggande område)
• Har grundläggande kunskap om hållbarhet och ekonomi
• Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Har god social förmåga och trivs med att ha kontakt med olika människor
• Är analytisk och gillar att arbeta med information, underlag och sammanställningar
Det är meriterande om du har:* Erfarenhet av arbete inom hållbarhetsfunktion
• Erfarenhet av arbete inom ekonomifunktion
Som person tror vi att du är:* Samarbetsorienterad och kommunikativ
• Ansvarstagande och pålitlig
• Nyfiken, lärande och vill bygga relevant erfarenhet vid sidan av studierna
Vi erbjuder* Ett meriterande och verksamhetsnära extrajobb i en samhällsviktig organisation
• Möjlighet att arbeta praktiskt med hållbar finansiering och riktiga kundärenden
• Ett kompetent, prestigelöst och engagerat team
Anställningsform: Timanställning
Start: 1 mars 2026 (eller enligt överenskommelse)
Vad får du
Som medarbetare på Kommuninvest blir du en del av ett bolag med ett tydligt samhällsuppdrag - att finansiera hållbar utveckling i Sveriges kommuner och regioner. Hos oss arbetar du i en kunskapsintensiv miljö där kvalitet, ansvar och samarbete genomsyrar allt vi gör.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, trygga anställningsvillkor och förmånliga försäkrings- och pensionslösningar enligt kollektivavtal. Du får också tillgång till hälsofrämjande aktiviteter och vårt eget välmåendeinitiativ KiVi, som bjuder in till både rörelse, kultur och gemenskap.
Vår kultur vilar på värdeorden professionalism, engagemang och starkare tillsammans. Det betyder att vi har höga ambitioner, gör skillnad med passion och alltid står bakom varandra. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som präglas av stolthet, omtanke och en vilja att bidra till något större.
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss och möt några av våra medarbetare på vår karriärsida kommuninvest.se/karriarAnsökningsprocess:
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi arbetspsykologiska tester för att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning. Genom testerna får vi en bättre förståelse för dina personliga egenskaper och problemlösningsförmåga, vilket hjälper oss att matcha rätt person till rätt roll. De tester vi använder är Assessios MAP och Matrigma, som är vetenskapligt utvecklade och väl etablerade verktyg för att utvärdera både potential och arbetsrelaterade kompetenser. Så ansöker du
