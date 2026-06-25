Junior Fullstackutvecklare med Fokus på AI och Cloud
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-25
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Vill du vara med och revolutionera en hel bransch med hjälp av AI, realtidsdata och modern molnteknik? Nu söker vi en fullstackutvecklare som vill vara med på en spännande tillväxtresa där innovation, tempo och nytänkande står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vår kund utvecklar avancerad IoT-baserad parkeringsteknik som används av parkeringsbolag, fastighetsägare och retailaktörer över hela Sverige. Genom kameror, edge-teknik och AI analyseras fordonsrörelser i realtid, vilket skapar värdefulla insikter för allt från handel och fastighetsförvaltning till elbilsladdning och logistik. Nu står bolaget inför nästa stora steg – att bygga om hela plattformen från grunden med AI som en central del av utvecklingsarbetet.I rollen som Fullstackutvecklare blir du en del av ett litet, erfaret och högpresterande utvecklingsteam som bygger nästa generations plattform för parkering, mobilitet och datadrivna tjänster. Ovanpå plattformens API- och datalager kommer det att byggas interna arbetsverktyg, administrativa gränssnitt, kundportaler, dashboards och olika produktflöden. Rollen har primärt fokus på TypeScript och React men du kommer även arbeta med API-integrationer, enklare backendutveckling, datamodeller, autentisering, testning och deployment.AI är en naturlig del av utvecklingsprocessen och används aktivt för att accelerera utveckling, skapa smartare arbetsflöden och möjliggöra snabb innovation. Här söker vi dig som ser AI som ett självklart verktyg i ditt dagliga arbete.Dina arbetsuppgifter
Bygga Reactbaserade applikationer, vyer och återanvändbara komponenter.
Utveckla formulär, tabeller, dashboards och operativa arbetsflöden.
Integrera frontendapplikationer med plattformen.
Bidra till enklare TypeScript-/Node.js-backend.
Arbeta med roller, behörigheter och olika användargrupper.
Skriva och underhålla automatiserade tester.
Felsöka problem genom hela flödet från användargränssnitt till API.
Dokumentera funktioner och tekniska lösningar.
Vi söker dig som:Har goda grunder i JavaScript, TypeScript och React.
Har förståelse för webbutveckling, HTTP och hur frontend kommunicerar med ett API.
Har grundläggande erfarenhet av Git och strukturerat utvecklingsarbete.
Har testat på AI-drivet utvecklingsarbete och moderna AI-verktyg så som Claude, Codex eller liknande.
Har vilja att skriva tester och felsöka problem, inte bara implementera den första fungerande lösningen
Har en gedigen portfölj av hobbyprojekt att visa upp, som vi vill att du bifogar i din ansökan.
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har med dig något av nedan:
En eftergymnasial utbildning från yrkeshögskola, universitet eller högskola inom systemutveckling, datateknik eller motsvarande område.
Node.js
Fastify, Express eller motsvarande backendramverk
OpenAPI eller genererade API-klienter
PostgreSQL och grundläggande datamodellering
Google Cloud Platform, Firebase eller annan cloudplattform
Docker och CI/CD
Autentisering och rollbaserad behörighet
Testverktyg för frontend och backend
Datavisualisering, dashboards eller interna administrativa verktyg
Design systems och återanvändbara komponentbibliotek
Python
Intresse för IoT och edge
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du är en nyfiken och framåtlutad person som drivs av att utforska ny teknik och hitta smartare sätt att lösa problem. Du är en tidig användare av nya verktyg och ser möjligheter där andra ser begränsningar. Vi tror att du har ett genuint teknikintresse och att utveckling är mer än bara ett arbete för dig. När du stöter på något du inte kan söker du aktivt information och testar dig fram, samtidigt som du inte tvekar att be om hjälp när det behövs – efter att först ha försökt förstå problemet själv.
Du tar ansvar för att dina uppgifter blir slutförda, är öppen för feedback och ser code review som en naturlig del av utvecklingsprocessen. För dig handlar bra utveckling inte bara om teknisk kvalitet, utan också om att skapa en bra användarupplevelse. Du arbetar gärna självständigt med mindre uppgifter, men uppskattar också samarbetet i ett team. På sikt vill du fortsätta utvecklas och bredda din kompetens mot en roll som fullstack- eller produktutvecklare.
Om anställningen:
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att Friday hanterar och ansvarar för rekryteringsprocessen men att du blir anställd direkt hos kundbolaget.
Övrig info:Omfattning: Heltid.
Start: Efter sommaren, enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon.
Lön: Marknadsmässig grundlön samt ett du tar del av ett optionsprogram.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som techtalang en riktigt bra karriär. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9979746