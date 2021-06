Junior Fullstack-utvecklare till Centrum för Digital Hälsa - Västra Götalandsregionen - Organisationsutvecklarjobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg2021-07-01Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.2021-07-01På Centrum för Digital Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vill vi kunna möta dagens och framtidens vårdbehov genom att bättre utnyttja befintlig och ny teknik.Vi har samlat kompetenser inom många grenar av digitalisering: informationssystem, digital vård, utdata, e-Psykiatri samt Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) där fokus ligger på att använda och utveckla digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Vi söker nu en fullstack-utvecklare (webb/app) till avdelningen Digital utveckling som vill bidra med sin kunskap för att digitalisera och förändra hälso- och sjukvården genom forskning, utveckling och innovation.Möjlighet att påverka i strategiska frågor gällande teknik och teknikutnyttjande för att möta dagens och framtidens vårdbehov. Stort gensvar på nya idéer, frihet under ansvar och utvecklingsmöjligheter inom specifika intresseområden är andra möjligheter som ges.Utveckla, testa, applicera och utvärdera egenutvecklade appar inom hälso- och sjukvården:- Webb/app-utveckling (Fullstack, men större fokus på Frontend)- Processautomatisering och dataanalys (RPA / AI)- Metodstöd vid implementering av nya digitala verktyg och arbetssätt- Projektledning och samarbete med verksamhetsutvecklare och annan personal på sjukhuset (exempelvis ekonomer, läkare, sjuksköterskor, administratörer, etc.)Om dig- Högskoleutbildning med inriktning mot systemvetenskap, datateknik eller människa dator interaktion- Erfarenhet av projektledning- God kommunikativ och pedagogisk förmåga- Flexibel och självgående- Påvisad erfarenhet av webb/app-utveckling- Trygg med tre av följande programmeringsspråk: Objective C, C++, C#, Python, Ruby, Java, JavaScript, PHP, HTML 5, SQL (eller liknande) och low codeMeriterande- Erfarenhet av tjänstedesign- Kunskap om tillämpningar av digitalisering- Erfarenhet av hälso- och sjukvård- Erfarenhet av patientjournalsystem och patientadministrativa system- Erfarenhet av dataanalys- Erfarenhet av forskningVi ser gärna att du tidigare har arbetat inom digitaliseringsprojekt och att du varit delaktig i dessa från start till mål. Vi arbetar i projektteam och det är en fördel om du är kommunikativ och bekväm med att ta en ledande roll i projekt.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5840016