Junior Fullstack JavaScript-utvecklare till långsiktig tjänst
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund erbjuder en unik möjlighet att växa som Junior Fullstack JavaScript-utvecklare i en stöttande miljö med fokus på långsiktighet och kvalitativt arbete. Här får du utrymme att utforska tekniska projekt och automatisera processer som gör verklig skillnad för organisationen.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en organisation som arbetar för att svenska företag ska kunna växa i Sverige och internationellt. Denna roll som junior fullstack JavaScript-utvecklare innebär att arbeta brett med webbutveckling för interna system, med fokus på att automatisera och digitalisera processer. Du kommer att arbeta nära en senior kollega som handleder dig, med målet att du successivt tar större eget ansvar. Rollen kräver att du gillar att hantera många parallella uppgifter och att du är nyfiken på att lära dig nya saker.
Du erbjuds
• En tjänst som inleds som ett konsultuppdrag men efter en tid som konsult kommer anställningen övergå till kundföretaget som erbjuder en trygg anställning, utmärkt arbetsmiljö, centralt kontor, generösa förmåner m.m.
• En utvecklande roll där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom programmering och webbdesign
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som fullstack JavaScript-utvecklare kommer du att vara en nyckelspelare i företagets IT-team och bli en av två utvecklare. Du kommer bidra till att bygga och underhålla interna webbapplikationer och andra system. Arbetet är varierat och innefattar både frontend- och backend-utveckling, databashantering samt integrationer för att effektivisera verksamhetens processer.
• Bygga interna webbplattformar och system såsom ERP eller CRM
• Automatisera processer som idag hanteras med till exempel Excel och mejltrådar
• Arbeta brett med hela spektrat inom webbutveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kunskap om JavaScript-ekosystemet (Node.js, React)
• Grundläggande förståelse för TypeScript
• Eftergymnasial utbildning inom programmering
• Kunskap om databashantering
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Har en stark vilja att lära dig nya saker och ta egna initiativ
Det är meriterande om du har
• Kännedom inom Microsoft Logic Apps
• Förmåga att arbeta med API-integrationer
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9531003