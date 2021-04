Junior frontendutvecklare till Syntach - Bravura Sverige AB - Datajobb i Lund

Bravura Sverige AB / Datajobb / Lund2021-04-13Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-13I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Syntach har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Syntach en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Syntach AB är ett innovationsdrivet företag baserat i Lund. Företaget startades år 2012 för att utifrån en idé skapa en helt ny produkttyp för behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt, vilket är en snabb växande patientgrupp. Eftersom ett stort antal av hjärtsviktspatienterna även lider av mitralis-insufficiens (läckande mitralisklaff) utvecklar företaget även en minimalinvasiv produkt som korrigerar detta och kan användas antingen i kombination med huvudprodukten eller ensamt. Syntach är ett startup med ambitionen att växa och bli ett av Sveriges bästa och största medicinteknikföretag. Hos oss har du flexibla arbetstider och goda utvecklingsmöjligheter. Vi har ett starkt internationellt nätverk och som medarbetare hos oss blir du del i ett kreativt, kompetent och stöttande team med placering i trevliga lokaler.I rollen som frontendutvecklare kommer du att arbeta med användargränssnittet för ett hjärtimplantat. Produkten består av två olika användargränssnitt: den primära är en medicinsk läsplatta som används av personal för att utvärdera, diagnostisera och optimera hjärtimplantatets prestanda, och den andra är ett webbaserat gränssnitt för tillgången till historiska patientdata som lagras i en serverdatabas. Arbetet består först och främst av att vara ansvarig för programmering, implementering och underhåll av dessa användargränssnitt där du kommer att involvera dig i alla andra steg i processen. Förutom programmering kan ditt arbete även bestå av iterativ testning, som upprepas tills de slutliga kraven är uppfyllda. Du är högst delaktig i utvecklingen och utformningen av dessa användargränssnitt.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Relevant akademisk utbildningErfarenhet av frontend/mjukvaruutvecklingErfarenhet av programmering med JavaScript samt ramverk (t.ex. Next.js eller liknande) och plugins (t.ex. Gatsby)Behärskar svenska och engelska väl, i både tal och skriftErfarenhet från medicinteknisk industri är starkt meriterandeFör den här tjänsten kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. Du håller dig uppdaterad på nya tekniker inom ditt område och har en passion för utveckling av frontend och mjukvara. Du har en hög problemlösningsförmåga och en lösningsfokuserad inställning. Du motiveras av att ständigt lära dig nya saker och tillvägagångssätt och trivs i en miljö där du får utmanas. Med tanke på vilken typ av produkt du kommer att arbeta med på Syntach så är du både noggrann och kvalitetsmedveten, och förstå vikten av att leva upp till en hög nivå i ditt arbete.Övrig information:Start: Omgående, enligt överenskommelsePlats: LundLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/ Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla info@bravura.se så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Frontend, Front-end, mjukvaruutveckling, mjukvaruingenjör, SW Engineer, medicinteknik, medical device industry, Lund, JavaScript, ReactJSVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-23Bravura Sverige AB5689302