Junior Frontend Utvecklare Till Bolag I Framkant
Nexer Tech Talent AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-02-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Tech Talent AB i Lund
, Malmö
, Karlskrona
, Varberg
, Växjö
eller i hela Sverige
Tog du nyligen examen inom systemutveckling, datateknik eller interaktionsdesign och vill arbeta med modern frontendutveckling? Vi söker nu en nyexaminerad frontendutvecklare med intresse för användarvänliga och skalbara webbapplikationer.
Här blir du en del av ett innovativt och teknikdrivet bolag där digital utveckling står i fokus. Man arbetar man med moderna teknologier, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar kunskapsdelning, initiativtagande och ständig förbättring. Medarbetarna värdesätter samarbete, kompetensutveckling och möjligheten att påverka både teknikval och arbetssätt.
Rollen är placerad i Lund.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund.
Vi söker dig som:
Är i början av din karriär och har en examen inom relevant område
Har kunskaper inom Typescript, React och andra relevanta tekniker
Har goda kunskaper i svenska och engelskaPubliceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.Hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7221758-1839493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
(org.nr 556975-4962), https://techtalent.nexergroup.com
Lund University Library (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Nexer Tech Talent Jobbnummer
9739736