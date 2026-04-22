Junior Financial Controller till verksamhet inom offentlig sektor!
2026-04-22
Vår klient, en central aktör inom Sveriges samhällskritiska infrastruktur, söker en driven Junior Financial Controller. Här får du möjlighet att lära dig grunderna i kund- och leverantörsreskontra och samtidigt bidra till en digital transformation och modernisering av ekonomifunktionen. Är det dig vi söker? Skicka i din ansökan redan idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Vår kund är en offentligt ägd organisation med ett uppdrag som är centralt för samhällets funktion och utveckling. Verksamheten präglas av långsiktighet, stabilitet och ett starkt fokus på samhällsnytta. För vår kunds räkning söker vi nu en junior Financial Controller för ett långsiktigt konsultuppdrag med ambitionen att uppdraget ska övergå i en fast anställning hos vår kund. I rollen som Junior Financial Controller blir du en viktig del av ett seniort och kompetent team som just nu genomgår en spännande förändringsresa. Du kommer primärt att stötta med kund- och leverantörsreskontra samt fakturering och arbeta med processförbättring. Detta är en idealisk position för dig som är hungrig på att lära och utvecklas inom redovisning och ekonomistyrning.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund. Vi kommer initialt att signera avtal på sex månader där uppdraget på sikt förväntas övergå i en fast anställning hos vår kund. Kontoret ligger beläget på Kungsholmen.
Då rollen är säkerhetsklassad krävs svenskt eller nordiskt medborgarskap. Inför start på uppdrag krävs även godkänt drog- och alkoholtest samt att godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs. Mer information om det kommer längre fram i processen.
Du erbjuds
Ett långsiktigt konsultuppdrag med målet att på sikt bli anställd av vår kund.
Goda förmåner och kollektivavtal, både hos Academic Work och hos vår kund.
Breddad kompetens inom redovisning och styrning samt möjlighet att bidra till digital transformation och modernisering av ekonomifunktionen.Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior Financial Controller kommer du att:
Stötta inom kundreskontra, leverantörsreskontra och fakturering.
Effektivisera befintliga manuella processer.
Analysera och säkerställa datakvalitet.
Delta i projekt kring automatisering och robotisering.
Vi söker dig som
Har en avslutad akademisk examen inom företagsekonomi, industriell ekonomi eller liknande.
Har viss tidigare relevant erfarenhet inom ekonomi
Har goda kunskaper i Excel (grundläggande formler, pivottabeller) och Officepaketet.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av BI-verktyg.
1-2 års erfarenhet inom ekonomi/redovisning.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en prestigelös "doer" som uppvisar initiativförmåga och som drivs av att hitta smarta lösningar på problem. Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad samt besitter ett starkt självledarskap. Vidare tror vi att du har en ödmjuk inställning samtidigt som du är orädd och vågar tänka nytt samt komma med egna initiativ och förbättringsförslag.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0CWFQD".
