Junior fiberprojektör till Vinnergi
Vinnergi AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Linköping
2026-07-03
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Vill du vara med och skapa framtidens fibernät? Är du en social och engagerad person som vill utvecklas inom projektering och projektledning? Nu söker vi en Junior Fiberprojektör som vill växa tillsammans med oss och bidra till samhällsviktig infrastruktur.
Hos Vinnergi får du arbeta nära erfarna kollegor, ta stort eget ansvar och utvecklas i spännande projekt inom fiberutbyggnad. Vill du vara med och utveckla framtiden tillsammans med oss? Vill du vara med och utveckla framtiden tillsammans med oss? Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Din roll som junior fiberprojektör
Som Junior Fiberprojektör får du följa fiberprojekt från uppstart till färdig leverans. Tillsammans med erfarna kollegor arbetar du med projektering och planering av framtidens fibernät, samtidigt som du successivt får ta ett större ansvar i takt med att du utvecklas i rollen.
Du kommer att arbeta genom hela projektprocessen – från planering och projektering till byggnation och slutdokumentation. I vardagen planerar du schaktsträckor, dimensionerar kanalisation och fiberkablage samt väljer lämpliga förläggningsmetoder utifrån olika markförhållanden. Rollen innebär många kontaktytor där du har en nära dialog med markägare, myndigheter, entreprenörer, leverantörer och kunder för att skapa goda förutsättningar för varje projekt.
Du blir en del av ett engagerat team där kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av vardagen. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom både projektering och projektledning samtidigt som du bidrar till att bygga den digitala infrastruktur som samhället är beroende av.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken och vill utvecklas inom fiberprojektering. Du trivs med många kontaktytor och motiveras av att skapa goda relationer, både med kunder och kollegor. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och strukturerad, samtidigt som du har ett stort engagemang i det du gör.
Vi ser att du har B-körkort och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av fiber, telekom, stadsnät eller nätdokumentation är det meriterande, men det viktigaste är att du har viljan att lära dig och utvecklas tillsammans med oss.
Hos Vinnergi lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Med rätt driv, nyfikenhet och engagemang finns det stora möjligheter att växa i rollen och fortsätta utvecklas inom vår verksamhet. Du är flytande i svenska i tal och skrift.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. På Communicate blir du en del av ett växande och kompetent team konsulter inom kommunikationsinfrastruktur – som har kul på jobbet, hjälper varandra och utbyter erfarenheter. Läs mer om oss på Communicate och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. – Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8013138-2083791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
(org.nr 556713-7962), https://karriar.vinnergi.se
Platensgatan 26 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinnergi Jobbnummer
9990733