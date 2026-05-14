Junior fastighetsförvaltare till Siemens Energy
2026-05-14
Publiceringsdatum2026-05-14Om tjänsten
Vi söker nu en junior fastighetsförvaltare för uppdrag hos vår kund Siemens Energy i Finspång. Som junior fastighetsförvaltare hos Siemens Energy Real Estate får du möjlighet att utvecklas i en internationell och spännande miljö tillsammans med erfarna kollegor.
Du blir en del av ett team där samarbete, utveckling och engagemang står i fokus. Rollen ger dig en bred inblick i fastighetsförvaltning och möjlighet att successivt växa in i mer självständiga uppgifter.
Som junior fastighetsförvaltare stöttar du organisationen i det dagliga förvaltningsarbetet och får samtidigt möjlighet att delta i olika typer av projekt och förbättringsinitiativ.
Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i det dagliga förvaltningsarbetet och stötta i strategiska frågor
Medverka i projekt och samordna fastighetsrelaterade initiativ
Koordinera och samordna leverantörer samt interna funktioner
Hantera hyres- och avtalsfrågor
Vara kontaktperson för hyresgäster, leverantörer och interna intressenter
Arbeta med löpande dokumentation och administration
Tjänsten är en heltidstjänst och ett konsultuppdrag via Adecco från 1 juni 2026 till 28 februari 2027.
Om dig
Vi söker dig som är driven, strukturerad och engagerad samt har ett intresse för fastighetsförvaltning och administration. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har en god kommunikativ förmåga.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, ekonomi eller motsvarande, alternativt erfarenhet från fastighetsbranschen
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att ta ansvar och driva arbetsuppgifter framåt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av fastighetsrelaterade system och administration är meriterande
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterare: Maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
