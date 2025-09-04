Junior Embeddedutvecklare till Globalt Bolag!
Vi söker dig som vill arbeta med chipdesign på djupet, där du är med och utvecklar och optimerar kretsar från grunden. I den här rollen arbetar du nära hårdvaran, med Verilog och fysisk syntes som centrala verktyg i designprocessen. Vill du arbeta med framtidens AI-chips, ansök redan idag då vi tillämpar ett löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Du kommer att arbeta med chipdesign från grunden, skriva Verilog, syntetisera till fysiska grindar, och göra analyser på power, area och timing. Det handlar om att förstå hur designval påverkar chipets strömförbrukning, prestanda och yta. Det är en iterativ process där du får feedback från syntesen, gör justeringar och optimerar vidare. I rollen är det komplex teknik men är du driven och nyfiken som person, är det här en unik chans att bli riktigt vass på något få behärskar. Du kommer få vara en del av ett mindre team med stora ambitioner.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Skriva Verilog-kod som omvandlas till fysiska grindar till riktiga kretsar
Jobba med optimering av Power, Area, Performance och förstå exakt vad varje linje kod betyder för hårdvaran
Iterera mellan design och analys: få tillbaka data om strömförbrukning, yta och hastighet - och justera designen därefter
VI SÖKER DIG SOM:
Har en civilingenjörsutbildning inom exempelvis Elektroteknik, Datateknik, Teknisk fysik eller annat relevant område
Har ett starkt teknikintresse, tycker att hårdvara är intressant och gillar att gräva ner dig i detaljer.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt
Det är inte nödvändigt men meriterande om du har:
Erfarenhet av t.ex. embedded systems, FPGA, eller annan låg-nivåteknik
Grundläggande kunskaper i digital konstruktion (Verilog/VHDL)
För att lyckas i den här rollen ser vi att du är tålmodig, driven och har pannben då det krävs för att ta sig an arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Som person har du ett starkt tekniskt intresse samtidigt som du är är initiativtagande och ansvarsfull för dina arbetsuppgifter och din egen utveckling.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du sedan blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Lund
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
Detta ska alltid stå med: På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
