Junior Embeddedutvecklare till Globalt Bolag i Växjö
Friday Väst AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-01-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Växjö
, Älmhult
, Karlshamn
, Karlskrona
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du starta din karriär med teknik som verkligen gör skillnad? Som junior embeddedutvecklare hos oss får du vara med och utveckla framtidens hållbara, elektrifierade och uppkopplade maskiner inom automotivebranschen. Du arbetar nära både hårdvara och mjukvara, i team där idéer tas på allvar och där du får möjlighet att växa och utvecklas från dag ett. Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Hos vår kund är du med och driver utvecklingen mot framtidens lösningar. Verksamheten befinner sig i en tydlig omställning med fokus på hållbarhet, där elektrifiering, uppkopplade system och självkörande funktioner är centrala delar. I den här rollen får möjlighet att arbeta med hela maskinen: utveckla mjukvara, integrera system och testa lösningarna i verklig miljö.
ARBETSUPPGIFTER:Utveckla och programmera mjukvara för embedded systems i maskiner
Delta i hela utvecklingsprocessen - från krav och design till implementation och test
Arbeta nära hårdvara och förstå samspelet mellan mjukvara och maskin
Testa, felsöka och verifiera mjukvara i både labb- och verklig miljö
Bidra till utvecklingen av elektrifierade, uppkopplade och framtida självkörande lösningar
Dokumentera lösningar och dela kunskap inom teamet
VI SÖKER DIG SOM:Har avslutat eller kommer att avsluta en högskoleexamen inom IT, datateknik eller motsvarande innan augusti 2026
Har mycket goda kunskaper i C, C++ och Python
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Är kommunikativ, nyfiken och trivs med att arbeta i team
Det är meriterande men inget krav om du:
Har ett intresse för embeddedutveckling och har gärna arbetat med hobby- eller sidoprojekt vid sidan av studierna
Har viss erfarenhet av eller nyfikenhet på automotivebranschen, till exempel genom studier, projekt eller praktik
För att trivas i rollen tror vi att du som person är initiativtagande, ansvarsfull, strukturerad. Då du kommer att ha daglig kontakt med interna aktörer i andra team ser vi vidare att du är kommunikativ och har lätt för relationsskapande.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Augusti/september
Placering: Växjö
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9710389