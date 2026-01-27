Junior Embeddedutvecklare till försvarsindustrin
Nu kan du söka en spännande roll som Embeddedutvecklare till flyg- och försvarsindustrin på Saab i Huskvarna. Här kommer du få arbeta i teknikens framkant med flera spännande projekt!
Om rollenSom Embeddedutvecklare kommer du att spela en central roll i utvecklingen av avancerade system för flygindustrin. Du kommer att arbeta med inbyggda system som är en del av kritiska flygplattformar, exempelvis flygdatorer som styr klaffar, kylsystem och andra vitala funktioner. I rollen ansvarar du för att utveckla och optimera mjukvara och hårdvara som krävs för att säkerställa att dessa system fungerar med högsta precision och pålitlighet under alla förhållanden. Du kommer att samarbeta tätt med både mjukvaru- och hårdvaruingenjörer för att skapa robusta lösningar som uppfyller både säkerhetskrav och prestanda. I den här rollen kommer du få vara med i utvecklingsarbetet av produkter i teknikens framkant!
Om SaabSaab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Saab utvecklar och leverera högteknologisk utrustning mot både civil industri samt försvarsindustrin.
Saab erbjuder:Du som nyanställd kommer tilldelas en fadder i ditt team samt kommer få ta del av deras gedigna introduktionsprogram för nyanställda under hela första anställningsåret.
Arbeta i teknikens framkant med högteknologiska produkter.
Vara en del av ett prestigelöst arbetslag och en lättsam kultur där du ska kunna be om hjälp och känna dig välkommen.
Ett generöst utbud av olika förmåner och roliga aktiviteter.
Goda karriärmöjligheter där du både kan välja att förkovra dig i din nuvarande roll och på sikt utvecklas vidare internt på företaget.
Din profilFör att lyckas i rollen som Embeddedutvecklare tror vi att du har en stor vilja att ta till dig ny information och lära dig nya saker. Du är inte rädd för att be om hjälp och att diskutera problemställningar tillsammans med andra kollegor. Du tycker även att det är roligt att samarbeta över avdelningsgränser. Du har även en förmåga att kunna arbeta på ett strukturerat sätt, då det är viktigt att följa rutiner och riktlinjer för i vilken ordningsföljd som arbetsuppgifter ska utföras. Vidare tror vi att du har en god samarbetsförmåga där du ber om hjälp samt hjälper andra i arbetet när det behövs.
Skallkrav för tjänsten:Kandidatexamen/Civilingenjörsexamen inom Elektronik/Datateknik/Inbyggda System/Flygteknik/Motsvarande
Svenska och engelska i tal och skrift
Krav på visst medborgarskap pga. arbete inom säkerhetsklassat område
Kunskaper i C/C++
Meriterande för tjänsten:Kunskaper i VHDL
Tjänsten omfattas av försvarssekretess, därav kommer du behöva genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning innan du påbörjar din anställning.
Om Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
Du kommer inledningsvis vara anställd som konsult via Framtiden AB. Därefter finns mycket goda möjligheter att gå över i anställning direkt hos Saab.
VillkorStartdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Huskvarna, on-site
Arbetstider: Mån-fre, flex
