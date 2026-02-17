Junior Embedded Software Developer
2026-02-17
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Din roll
Har du eller ska du ta din civilingenjörsexamen och vill arbeta med teknik som verkligen gör skillnad? Vi söker nu nyfikna utvecklare som vill bli en del av vårt team och samtidigt få möjlighet till en trygg start genom vårt EWAP Tech Talent Program.
Som utvecklare hos oss får du en djup förståelse för hela utvecklingskedjan, från kravanalys till design, implementation och verifiering. Du kommer att arbeta med säkerhetskritiska produkter för flygande farkoster och utforska våra innovativa produkter och projekt och får möjlighet att utforska olika områden, hitta det som engagerar dig och forma din egen riktning.
För att du ska känna dig trygg i den här miljön och få bästa möjliga start, kombineras din roll under de första 10 månaderna med vårt EWAP Tech Talent Program. Som deltagare i EWAP får du en unik inblick i hur vi arbetar med alla delar inom BU Fighter Core Capabilities (FCC) och hur våra olika affärsområden hänger ihop. Tanken är att du ska få de verktyg och den förståelse du behöver för att snabbt komma in i arbetet, samtidigt som du knyter kontakter med andra kollegor.
Programmet är en mix av nytta och nöje där du bland annat får:
* Delta i föreläsningar och fördjupande utbildningar som gör dig till expert på våra processer och tekniker.
* Följa med på studiebesök till andra Saab-sajter för att se våra produkter i verkligheten.
* Möjlighet att nätverka med andra på Saab genom roliga teambuilding- och kvällsaktiviteter samt en konferenshelg på annan ort.
Placeringsort är Huskvarna, men resor till andra orter och anläggningar förekommer.
För att trivas hos oss tror vi att du har ett stort intresse för teknik och en vilja att ständigt lära dig mer. Du är en person som gärna tar egna initiativ och driver din egen utveckling, men som ser samarbetet med teamet och en stöttande kultur som en självklarhet. Vi tror också att du uttrycker dig väl i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Vi söker nyexaminerade civilingenjörer inom något av följande, eller likvärdiga områden:
* Datateknik
* Elektronik
* Mjukvaruteknik
* Teknisk fysik
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ansök genom att skicka in CV, betyg och personligt brev.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
