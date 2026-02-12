Junior elkraftskonstruktör - Perfekt för dig som är nyexad!
Om rollen
Vi söker dig som är i början av din karriär. Det här är en unik möjlighet för dig som är helt nyexaminerad och vill utvecklas i en miljö där erfaren kompetens finns nära till hands. Teamet vill gärna fylla på och ser positivt på att ta in juniora elkraftskonstruktörer som kan starta nu, till eller efter sommaren.
Vi söker dig som vill ta klivet in i elkraftsvärlden och utvecklas i en högteknologisk miljö där generatorer, ställverk, frekvensomriktare, motorer och kringutrustning utgör navet i våra projekt. Du blir en del av Electrical System med ansvar för generator och generatorskydd. Här arbetar du nära både elkraftskonstruktörer, mekanikkonstruktörer och projektledare för att säkerställa att gasturbinsystemen får rätt förutsättningar att leverera på toppnivå.
Arbetet sker i projektform där du ingår i en grupp om sex elkraftsingenjörer, som i sin tur är en del av en större avdelning på cirka 20 personer. Ett projekt sträcker sig vanligtvis över 14 månader, vilket ger dig tid att följa hela kedjan - från konstruktion och beställning till installation, driftsättning och överlämning till eftermarknad. Du arbetar utifrån etablerade mallar och processer, men med stort utrymme för kundanpassning och tekniskt ansvar.
I rollen kommer du bland annat att:
Konstruera och beställa utrustning inom elkraftsområdet
Arbeta i Comos (likt Eplan) för att rita och bygga upp kretsscheman
Skapa elunderlag och konstruktionsdokumentation för inköp, installation och montage
Anpassa lösningar efter kundens behov
Leverera kompletta kretsscheman i projektform
Ge teknisk support efter driftsättning fram tills eftermarknad tar över
Vi ser att du är en person med starkt självledarskap, samarbetsorienterad och kommunikativ som trivs i projektmiljö och vill växa in i rollen med stöd av erfarna kollegor.
Vi söker dig som är...
Nyexaminerad civilingenjör eller högskoleingenjör inom elkraft/elkraftsteknik
Alternativt: många års relevant arbetslivserfarenhet i kombination med YH-utbildning inom elkraft
Engelska i tal och skrift
Observera: En renodlad elektroteknikutbildning (t.ex. LIU elektro) behöver kompletteras med kurser inom elkraft för att vara relevant.
Meriterande
Erfarenhet av E-plan
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett globalt företag som har gått som tåget i över 30 år och fortsätter att driva utvecklingen framåt. De erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka, där du får arbeta med avancerad teknik i en modern laboratoriemiljö. De satsar på utvecklingsmöjligheter för sina anställda och uppmuntrar intern rörlighet och arbetar aktivt för att alla ska trivas. Många anställda på Siemens har varit anställda i många år. Här får du möjlighet att ha en trygg arbetsgivare, en god arbetsplats och möjlighet att växa i takt med framtidens energilösningar.Publiceringsdatum2026-02-12Företaget
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kunden.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Sofia Flogén via e-post: sofia.flogen@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: vid överenskommelse
Arbetstider: kontorstider mån-fre
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid
Jag ser fram emot att höra från dig!
