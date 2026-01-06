Junior elkonstruktör till Magnetic Analysis Nordic
Vill du vara med och skapa system som används av kunder över hela världen? Hos Magnetic Analysis Nordic får du chansen att arbeta med högkvalificerad teknik i ett litet team med global räckvidd. Varmt välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Magnetic Analysis Nordic är ett dotterbolag till det amerikanska bolaget Magnetic Analysis Corporation, en global aktör med 90 års erfarenhet inom oförstörande provning. Dom utvecklar och tillverkar utrustning baserad på bland annat ultraljud, virvelström och läckfält, främst för stålindustrin. I Östersund arbetar ett specialiserat team på 13 personer med konstruktion, utveckling och leverans av avancerade test- och mätsystem till kunder över hela världen.
Du erbjuds
• Bli en del av ett högkvalificerad team som präglas av öppenhet och vilja att hjälpas åt
• En stimulerande roll i ett globalt verksamt företag med produktion och utveckling i Östersund
• En dedikerad konsultchef som kommer stötta dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
Som junior elkonstruktör kommer du att arbeta med utveckling och underhåll av avancerade elektriska system. Detta innebär en kombination av design, programmering, testning och support för avancerade test- och mätsystem. Rollen är flexibel och anpassas efter din kompetens, med möjlighet att växa inom ett brett spektrum av applikationer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom el eller automation alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet exempelvis som elmontör eller liknande
• Har erfarenhet av elritningar för elektriska system, antingen genom att själv ha konstruerat dem eller genom att kunna läsa och tolka underlag
• Har ett stort tekniskt intresse
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion
• Kunskaper inom PLC-programmering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Problemlösande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om företaget på deras hemsida här.
