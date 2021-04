Junior elkonstruktör mot automation till teknikkonsultbolag! - Framtiden i Sverige AB - Elkraftsjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Elkraftsjobb / Göteborg2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härÄr du utbildad inom elkonstruktion/automation och tycker att kraftsidan är lockande? I denna tjänst är du med och bidrar till en betydande del av Sveriges energiförsörjning. Det är lika spännande som det låter!2021-04-02Som elkonstruktör kommer du att arbeta för ett av Sveriges ledande teknikkonsultbolag. Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara riktade mot kraftsidan och elkonstruktion. Det kan innebära allt ifrån konstruktion av ställverk och reläskydd till förstudier, analyser, provning, drifttagning samt montagestöd och kabeldimensioner. Allt arbete görs i projektform där du oftast får möjligheten att vara med under hela projektets löptid, från förstudie genom konstruktion till idrifttagning och avlämning.Avdelningen du kommer att tillhöra är lite drygt 100 personer och det team du kommer att ingå i är 12 stycken och har blandade roller inom projektledning, detaljkonstruktion och kvalité.Vi söker dig som gillar el och teknik, brinner för konstruktion och är nyfiken på en ny utmaning. Du kommer att arbeta i olika CAD-verktyg, vanligtvis El-master. Med tekniskt intresse och tålamod kan du med tiden arbeta dig mot att bli detaljkonstruktörsledare, teknisk projektledare eller systemkonstruktör.Vår kund skapar framtiden!De är ett företag i framkant där medarbetarnas idéer skapar framtiden. Bolaget är idag ett av Sveriges största och ledande teknikkonsultbolag där de tillsammans med sina anställda skapar hållbara teknik- och designlösningar inom områdena Infrastruktur, Industri, IT och Energi.När 22.000 Svenska studenter röstar fram sina drömarbetsgivare placerar sig de i topp bland de mest attraktiva arbetsgivarna. Att vara en lagspelare, visa nyfikenhet och våga vara modig representerar bolagets anställda. Här trivs du som vill vara med och skapa, bidra och bygga ett smartare samhälle. Här är det en självklarhet att du från och med din första arbetsdag kommer att bli omhändertagen och stöttad på din resa mot att bli ditt bästa jag. Det som krävs av dig är driv och engagemang!Du erbjuds:Förmånspaket inkl. friskvårdsbidragEtt brett nätverk av både juniora och seniora talangerEtt utbildningsorgan med kurserEn stöttande mentor i din rollAtt få arbeta hos en av Sveriges bästa arbetsgivareVara med och påverka mot ett smartare och mer effektivt samhälleVi söker dig som har en relevant YH/högskole-/civilingenjörsutbildning innehållande elkonstruktion/automation. Du är en analytisk, initiativrik och ansvarstagande person med viljan att planera och driva era uppdrag framåt. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du känner att rollen som konsult passar dig samt att du har en positiv inställning inför nya utmaningar och problem. Du trivs bra i en dynamisk grupp med blandade åldrar och bakgrunder. Du delar gärna med dig av din kompetens samtidigt som du tycker det är roligt att lära av andra.Vi önskar att du som söker känner igen dig i följande:YH, högskole-/civilingenjörsutbildning, gärna inriktning elkraft eller automation.( alt utbildad elektriker men jobbar som elkonstruktör)CAD-kunskaperSvenska och engelska i tal och skriftKörkort BMeriterande:Praktisk erfarenhet inom elEl-MasterEl-VisEplanPower ConceptFebDokSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Enligt överenskommelsePlaceringsort: VarbergOmfattning: Heltid, 100 %Urval sker löpande! Ser fram emot din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-28Framtiden i Sverige AB5671155