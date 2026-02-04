Junior elektronikingenjör till Axis Communications
2026-02-04
Vill du bidra till en smartare och säkrare värld? Hos Axis får du möjligheten att utvecklas i ett världsledande företag med banbrytande produkter. Nu söker vi dig som vill utvecklas som elektronikingenjör - sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som junior elektronikingenjör kommer du att arbeta i en dynamisk miljö och bidra till utvecklingen av Axis produkter. Du kommer att vara involverad i hela produktutvecklingsprocessen, från koncept till volymproduktion, och lära dig både processer och tekniska aspekter inom elektronikkonstruktion.
Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor som stöttar din utveckling, där du är ansvarig för ditt kompetensområde i de tvärfunktionella teamen. Rollen innefattar därmed mycket problemlösning och nätverkande, så vi ser att du inte är rädd att ta för dig och söka de kontakter som krävs för att komma vidare i ditt arbete.
Du erbjuds
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen hos Axis Communications.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du kommer att arbeta med elektronikkonstruktion och -utveckling för Axis innovativa kameraprodukter. Det inkluderar design, simulering, prototypframtagning, testning och verifiering, samt nära samarbete med andra teknikdiscipliner i projektform.
• Arbeta i projektform med design och utveckling av kameraelektronik, särskilt i nära samarbete med mjukvaru- och mekanikingenjörer i tvärfunktionella team
• Simulera och utveckla elektronikdesigner från koncept till volymproduktion
• Verifiera och validera lösningar, inklusive testning och felsökning
• Ta fram och verifiera prototyper
• Utföra kretsschemaritning (med tex Xpedition) och PCB-layoutövervakning
• Dokumentera arbete och resultat, särskilt i projektens slutskeden
• Hands-on laboratoriearbete såsom lödning och mätning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsexamen inom elektronik, mekatronik eller liknande område
• Är flytande i engelska, både i tal och skrift, för daglig kommunikation
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av elektronikkonstruktion och design
• Intresse för mjukvara och/eller mekanik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Axis Communications! Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
