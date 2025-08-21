Junior el- och instrumentprojektör till CWR!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2025-08-21
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Kristinehamn
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik som driver industrin framåt - i en roll där el, instrumentering och noggrannhet står i centrum? Då kan detta vara din nästa utmaning!
OM TJÄNSTEN
CWR är ett teknikkonsultföretag med säte i Karlskoga. Företaget verkar i teknikintensiva branscher som försvar och läkemedel, där kraven på säkerhet, precision och dokumentation är höga - och där ingenjörernas arbete gör tydlig skillnad. Nu söker de en el- och instrumentprojektör som vill växa med uppgiften och bidra i projekt från idé till färdig anläggning.
I rollen som el- och instrumentprojektör får man arbeta i både nya anläggningsprojekt och vid ombyggnationer av befintliga system. Det innebär att ta fram ritningar, kopplingsscheman och layoutförslag, samt att bidra till teknisk dokumentation och val av komponenter. Arbetet sker ofta i nära samverkan med automationsingenjörer, konstruktörer, projektledare och kundens tekniska personal.
Eftersom många uppdrag har internationella kopplingar, sker en stor del av arbetet i en global kontext med dokumentation och kommunikation på engelska.
Du erbjuds
Ett personligt konsultföretag med hög teknisk kompetens och nära samarbete med sina kunder. Här får medarbetare vara delaktiga i viktiga projekt samtidigt som de utvecklas både tekniskt och professionellt. Här har du även möjlighet att jobba på distans!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
• Skapa el- och instrumentritningar, kopplingsscheman och kabellistor
• Ta fram teknisk dokumentation, förteckningar och montageunderlag
• Medverka vid teknisk specifikation av komponenter
• Delta i genomgångar, riskbedömningar och granskningar
• Arbeta i CAD-miljö
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis elteknik, automation eller liknande område
• Har ett genuint intresse för tekniken och gillar att ta dig an nya uppdrag med både nyfikenhet och engagemang
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9468383