Junior El- och Automationsingenjör till Presona
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Tomelilla Visa alla elektronikjobb i Tomelilla
2026-05-05
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Tomelilla
, Simrishamn
, Svedala
, Lund
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och vill utvecklas inom el och automation i en roll där du får växa i takt med uppgifterna? Här finns en möjlighet att utvecklas i en teknisk roll där du får arbeta nära både el-konstruktion, PLC och kundanpassade lösningar. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Om Tjänsten:
Vi söker en junior automationsingenjör till vår kund Presona i Tomelilla. Hos Presona blir du en del av ett mindre team med nära samarbete, samtidigt som du får möjlighet att ta stort eget ansvar och utvecklas i din roll. Här får du arbetar brett inom el och automation där du är delaktig i hela kedjan, från konstruktion och utveckling till installation, idrifttagning och support.
Arbetet är varierande och kombinerar projektarbete med praktiska insatser kopplade till service och support. Rollen innefattar elkonstruktion och framtagning av elritningar och teknisk dokumentation samt PLC-programmering. Vidare arbetar du löpande med testning, driftsättning samt är involverad i felsökning och problemlösning. Det kan handla om allt från ombyggnationer och uppgraderingar av befintliga anläggningar till att stötta produktion och service i el- och automationsfrågor.
Rollen innebär arbete på plats hos kund för installation, service eller vidareutveckling av system vilket innebär resor både inom Sverige och vid enstaka tillfällen internationellt.
Vi söker dig som:Har en eftergymnasial utbildning inom el-konstruktion, automation eller liknande område.
Har intresse för elkonstruktion och PLC-programmering, gärna med kunskap inom Elprocad och Siemens TIA portal.
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom el eller automation, exempelvis som industrielektriker.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet där vi tror att du som söker är ansvarstagande och noggrann, vidare tror vi att du trivs och har en förmåga att arbeta självständigt. Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga och känner dig trygg i en roll men mycket kundkontakt, i både på svenska och engelska.
Om kundföretaget:
Presona AB är en svensk tillverkare som utvecklar och producerar avancerade balpressar och system för balning av material inom avfallshantering och återvinning, såsom papper, plast och restavfall. Företaget har lång erfarenhet inom branschen och levererar utrustning som används i anläggningar runt om i världen. Verksamheten präglas av tekniskt kunnande och fokus på pålitliga och hållbara lösningar. Från sin bas i Skåne arbetar Presona med både standardiserade och kundanpassade projekt.
Om anställningen:
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att Friday ansvarar för rekryteringsprocessen men att du blir direktanställd hos Presona.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Tomelilla
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius, madeleine.rydelius@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
273 36 TOMELILLA Arbetsplats
Friday AB Kontakt
Recruiter
Madeleine Rydelius madeleine.rydelius@Friday.se Jobbnummer
9892509