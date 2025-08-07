Junior Ekonomiassistent till spännande uppdrag med start omgående
2025-08-07
Vi söker nu en noggrann och driven junior ekonomiassistent till vår kund i Stockholm. Tjänsten har fokus på leverantörsreskontra och passar dig som har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Om rollen
Som junior ekonomiassistent kommer du främst att arbeta med leverantörsreskontra. Det innebär att du ansvarar för hantering av leverantörsfakturor, kontering, attestflöden, avstämningar samt kontakt med leverantörer och interna avdelningar. Du blir en del av ett engagerat ekonomiteam där tempot är högt men stämningen god.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Registrering och matchning av leverantörsfakturor
Hantering av attestflöden
Löpande avstämningar
Kommunikation med leverantörer och interna funktioner
Stöd till övriga delar av ekonomiavdelningen vid behov
Vi söker dig som:
Har utbildning inom ekonomi eller likvärdig erfarenhet
Har tidigare erfarenhet av leverantörsreskontra (gärna i en liknande roll)
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter parallellt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God systemvana är meriterande
