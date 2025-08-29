Junior ekonomiassistent till bolag i Stockholm
Inte Bara Post Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inte Bara Post Bemanning AB i Stockholm
, Göteborg
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid Arbetstider: Måndag till fredag kl.08-17.00. Ort: Stockholm Startdatum: Önskad start oktober Uppdragslängd: Detta är ett vikariat från okt -25 tom maj -26. Anställningsform: Särskild visstidsanställning
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Inte Bara Post Bemanning söker nu en Junior Ekonomiassistent till vår kund. Du kommer att utgå från kundens huvudkontor i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag med start från oktober tom maj -26.
Annonsen är anonym. Vi delger givetvis vilket företag det gäller om du går vidare i rekryteringsprocessen. Ta chansen och ansök redan idag!
DIN ROLL
Du kommer ingå i ett härligt ekonomiteam på 3 personer varav en teamlead. Ditt största fokus kommer att vara på kund- och leverantörsreskontra, främst på leverantörsreskontra.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Självständigt hantera inkommande fakturor och bokföringsunderlag samt se till att de registreras och hanteras i ERP-system.
Övervaka och kontrollera flödet i den elektroniska fakturahanteringen (Exflow).
Ansvara för att betalningen av godkända fakturor sker, i första hand via filöverföring från ERP-system till externa svenska och utländska banker.
Handläggning av kundreskontrarutiner: inbetalningar, återbetalningar, kundfakturering, betalningskontroll.
Självständigt sköta kontoavstämningar i månadsbokslut med fysiska avstämningar samt analyser, uppföljning och lämpliga åtgärder.
VEM ÄR DU?
Som person är du noggrann, strukturerad och samvetsgrann. Du är van att driva dina arbetsuppgifter självgående framåt och brinner för redovisning. I perioder är det högt tempo och då krävs det att du är stresstålig. Vidare ser vi att du är snabblärd.
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och är i början av din karriär. Vi ser gärna att du har 1-2 års arbetslivserfarenhet av bokföring, leverantörsreskontra, betalningar och avstämningar.
Det är meriterande om du arbetat i någon av följande system:
D365
Readsoft
Exflow - elektronisk fakturahantering
Adramatch
Balancer
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://intebarapostbemanning.se Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Kontakt
Felicia Sommensjö felicia.sommensjo@rpbemanning.se +46 072 601 26 21 Jobbnummer
9482182