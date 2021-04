Junior ekonomiassistent som vill växa och utvecklas i en dynamis - Stenbolaget I Stockholm AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Stenbolaget I Stockholm AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-04-13Bakgrund och vad vi erbjuderStenbolaget är inne i en expansiv fas med nyetablering av ytterligare försäljningsställen utanför Stockholm.Vi erbjuder en projektanställning på heltid under 6 månader. Om du matchar våra framtida behov så kommer du erbjudas en tillsvidareanställning efter projektanställningen.Vi erbjuder en positiv företagskultur och vi värdesätter personligt engagemang och driv. Om du är rätt person så kommer du kunna växa och utvecklas i ekonomi- och verksamhetskunnande och du kommer ha stora möjligheter att påverka ditt arbete.Vi sökerErfarenhetVi söker en hungrig och vetgirig person. Kanske är du just färdig med din utbildning?2021-04-13Du är utbildad inom redovisning. Antingen har du läst ekonomlinjen på universitetet eller så är du gymnasieekonom, alternativt så har du en eftergymnasial utbildning inom redovisning.Du är positiv, initiativtagande och noggrann/strukturerad. Du är nyfiken på att lära dig nya saker och du ställer frågor när du inte förstår eller om du ser brister. Du har lätt för att hantera människor och är en engagerad kollega som sätter stort värde på att göra ett bra arbete.Ekonomiavdelningen består idag av 4 medarbetare och under projektanställningen kommer du avlasta dina kollegor med dagligt ekonomiarbete. Exempel på arbetsuppgifter är;Kontering av leverantörsfakturor (omkostnadsfakturor)Kontering/matchning av inköpsfakturorFakturering och påminnelsehanteringAssistera kunder via telefon och epost vid fakturafrågorPåminnelsehanteringÖvriga administrativa uppgifterVi erbjuderEn dynamisk miljö med högt till tak. Om du är rätt person kommer du att utvecklas snabbt.Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningOmfattning: HeltidPlacering på huvudkontoret i Slakthusområdet, GlobenStartdatum: OmgåendeOm StenbolagetStenbolaget är en av Sveriges största stenspecialister och bedriver försäljning av marksten, natursten, murar och plattor. Kunderna utgörs av privatkunder, entreprenörer och riksbyggare. Försäljning sker via våra 7 butiker/proffscenter, via central avdelning som jobbar rikstäckande med B2B-kunder och infrastrukturkunder samt via internet. Omsättningen för räkenskapsåret 2020 beräknas uppgick till MSEK 131 och bolaget har 60 medarbetare. Stenbolaget bedriver även produktion av naturstensprodukter i Turkiet via helägt dotterbolaget. Läs mer på www.stenbolaget.se #jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-18Stenbolaget i Stockholm ABLivdjursgatan 712162 Johanneshov5687217