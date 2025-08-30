Junior ekonomiassistent med kundreskontra till Norrort
Har du tidigare jobbat i en serviceroll med kundkontakt och trivs med det? Har du arbetat med kundreskontra i något år med inslag av kredithandläggning? Då ska du fortsätta att läsa nedan.Publiceringsdatum2025-08-30Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som vill arbeta som ekonomiassistent inom kundreskontra med kredithandläggning till vår kund i Sollentuna. Du kommer att arbeta självständigt med både kundreskontra och kreditansökningar och konsultuppdraget är start omgående och 6 månader framåt med anställning hos SJR. Där efter finns stor chans till förlängning alternativt anställning hos kunden.
Ansvarsområden
Du kommer i denna roll att tillhöra kreditavdelningen hos kunden och hantera kundens alla bolag inom koncernen men med fokus på ett av bolagen. Arbetsuppgifterna kommer att vara i huvudsak;
• Boka betalningar
• Handläggning av kreditansökningar och kundupplägg
• Administration av befintliga krediter och kunder
• Kontakt med kunder via telefon och mail
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och har erfarenhet från kundreskontra med 1-2 år. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med kreditgivning och då gärna mot företag. Hos kunden ställer det krav på att du kan är flytande i tal och skrift i svenska och engelska samt att du är systemvan.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden bör du vara strukturerad och noggrann i ditt arbete. Vidare är du duktig på att prioritera och är serviceminded då du har mycket externa kontakter. I denna roll driver du självständigt dina arbetsuppgifter framåt med egna beslut. Du trivs i en grupp och sprider härlig energi omkring dig.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-08-30.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
