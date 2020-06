Junior Ekonom till Pulsen - Mpya Finance AB - Redovisningsekonomjobb i Borås

Mpya Finance AB / Redovisningsekonomjobb / Borås2020-06-17Pulsenkoncernen vill vara med och skapa en bättre omvärld för människor inom en lång rad olika områden. För Pulsen går vägen dit genom IT. Med digitala lösningar, tjänster och spetskompetens möter Pulsenbolagen utmaningarna och skapar långsiktigt värde tillsammans med sina kunder.Pulsen grundades 1964 och är idag Sveriges mest erfarna techbolag. Den familjeägda koncernen har över 1400 anställda och en omsättning närmare 3,5 miljarder kronor. Koncernen består av de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Retail och Shibuya, samt Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, Releasy och Indicate Me, Idare, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och har sin bas i Borås.Är du i början av din karriär inom ekonomi och vill arbeta i ett företag med stark tillväxt samt vara med på en spännande förändringsresa? Är du driven, engagerad och noggrann och tycker om att arbeta både högt och lågt? Pulsen är just nu mitt uppe i en omfattade modernisering och digitalisering av ekonomi och administration. Rollen kommer därför till en början innehålla en hel del administration/intern service mm.Digitaliseringen kommer att leda till att de administrativa manuella processerna i tjänsten minskar över tid samtidigt som de ekonomiska mer avancerade rutinerna kommer att öka. Dvs tjänsten är under stark transformation. Pulsen erbjuder en varierad roll som junior ekonom och söker dig som vill vara med och utveckla ekonomiavdelningen och företaget inför framtiden. Tjänsten är placerad i Borås.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Som junior ekonom på Pulsen så rapporterar du direkt till CFO. I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:Medverka i det löpande redovisningsarbetet.Avtals- och övrig dokumenthanteringAnsvara för reception och växelLöpande administrativa uppgifterAvlasta ekonomifunktionen i diverse ekonomifrågorAssistera vid bokslutsarbete.Din profil:Vi söker dig som är ny i din karriär inom ekonomi. Du är en prestigelös och positiv person som trivs i sammanhang av utveckling och förändring. Det är viktigt att du kan arbeta såväl självständigt som i team och tycker om att ta ett stort ansvar. Du drivs av att förbättra och effektivisera processer. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att skapa goda relationer med olika kontaktytor. Du trivs i en roll där du ger support och service och vidare är du är nyfiken och initiativrik.Hur gör jag nu?I den här rekryteringen samarbetar Pulsen med MPYA Finance. Vid eventuella frågor kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Elin Antonsson på telefon 0709-318769 alternativt Linda Målberg, på telefon 0733-807788. Ansökan sker via www.mpyafinance.se. Varaktighet, arbetstid2020-06-17Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-07Mpya Finance AB5268789