Junior ekonom med inriktning projektredovisning
2025-10-06
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega.
MSB genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. I nuläget genomför myndigheten löpande drygt 100 insatser utomlands, samt flertalet EU-finansierade projekt. Verksamheten växer snabbt och behovet av stöd från projektekonomi både ökar och ändras i takt med detta.
Vi vill stärka upp projektekonomifunktionen med dig som är nyexaminerad eller som har jobbat ett par år som ekonom. Som projektekonom kommer du att stötta MSB's internationella insatser, främst MSB's stöd till Ukraina. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektekonom kommer uppgifterna inkludera löpande redovisning och rapportering av myndighetens internationella projekt och insatser. Rollen inkluderar ekonomrelaterat arbete från början till slut vad gäller insatser vilket innebär genomläsning av avtalsutkast, upplägg av projekt och aktiviteter i ekonomisystemet, löpande redovisning, stöd och utbildning till projektledare och insatspersonal, rapportering till finansiärer, delaktighet i revisionsarbete och annat projektrelaterat arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom ekonomiomårdet med redovisningsinriktning och är i en tidig fas av ditt arbetsliv
- Lätt att lära dig nya system och är van att använda olika digitala verktyg, såsom Excel
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
- God förmåga att läsa och förstå avancerade texter, både på svenska och engelska
Du är analytisk, noggrann och flexibel samt kan hålla deadlines. Vi söker dig som är självständig och har lätt för att strukturera sitt arbete och att ta och få kontakt med andra och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Ekonomienheten ingår i avdelningen för verksamhetsstöd som har till uppgift att organisera, driva och utveckla expertområdena IT, informationshantering, HR, ekonomi, intern service och lokalförsörjning, verksamhetsutveckling och upphandling.
På ekonomienheten är vi drygt 20 medarbetare och vi finns i Karlstad. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration, analys och ekonomiadministrativa system. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa arbetssätt och rutiner. Enheten arbetar också med stöd till myndigheten där verksamhet bedrivs med extern finansiering med krav på särskild rapportering.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att delvis arbeta på distans.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Caroline Westlund eller funktionsansvarig Elin Ivarsson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
