Junior driftingenjör till Ellevio
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Vill du vara med och utveckla morgondagens elnät och bidra till den gröna omställningen i en roll där teknik, problemlösning och samhällsnytta möts? Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Nu har du chansen att vara med och forma framtidens hållbara energisamhälle hos en arbetsgivare som erbjuder stora möjligheter till utveckling. Ellevio utvecklar, underhåller och investerar i Sveriges elnät för att säkerställa en trygg och hållbar elförsörjning – både idag och i framtiden.
Som medarbetare på Ellevio blir du en del av en dynamisk och innovativ arbetsmiljö där hållbarhet, elektrifiering och teknisk utveckling står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta med samhällsviktiga projekt som bidrar till den gröna omställningen. Ellevio värdesätter en inkluderande företagskultur där mångfald i kompetens, erfarenhet och personlighet ses som en styrka. Företaget har dessutom utsetts till ett av Sveriges mest attraktiva företag.
Nu söker vi en junior driftingenjör som vill utvecklas tillsammans med ett engagerat team bestående av fyra driftingenjörer. Teamet fungerar som ett viktigt stöd till driftorganisationen i både strategiska och operativa frågor och arbetar med att säkerställa en stabil och framtidssäkrad elnätsdrift.
I rollen kommer du att delta i anslutningsprojekt för bland annat vindkraftsanläggningar och batterilager, med särskilt fokus på provningsprocessen inför driftsättning. En stor del av arbetet sker i SCADA-miljö där du planerar, genomför och följer upp tester för att säkerställa att anläggningarna fungerar som de ska. Du kommer även att arbeta med att sammanställa data samt ta fram gränser för spänning- och strömtålighet för apparater och objekt i elnätet som ska användas i Ellevios SCADA-system för att säkerställa en säker drift av elnätet
Det här är en roll för dig som har ett genuint teknikintresse och trivs med att analysera, felsöka och lösa komplexa problem. Du erbjuds dessutom möjligheten att vara med och utveckla arbetssätt, rutiner och processer inom området. Därför söker vi dig som, utöver att vara noggrann och lösningsorienterad, är nyfiken, initiativtagande och motiveras av att bidra till förbättring och utveckling.
Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att behöva genomgå en säkerhetsprövning.
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med ny teknik inom elektrifiering, SCADA och anslutning av förnybar energi
En inkluderande arbetsplats där du får vara med och påverka arbetssätt, utvecklas i din roll och växa tillsammans med erfarna kollegor
En dedikerad konsultchef från Academic Work som följer din utveckling och resa under uppdragets gångDina arbetsuppgifter
Driva och koordinera anslutningsärenden för bland annat vindkraftsanläggningar och batterilager, med fokus på provning i SCADA-miljö
Sammanställa data samt ta fram gränser för spänning- och strömtålighet för apparater och objekt i elnätet
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och processer tillsammans med teamet och driftorganisationen
Vi söker dig som
Har en avslutad högskole/universitetsutbildning inom relevant område så som elkraft, energi- och miljöteknik, elektroteknik, automation eller annan utbildning som Ellevio bedömer som relevant
Obehindrat talar och skriver på både svenska och engelska då båda språk förekommer i tjänsten
Innehar svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetslivserfarenhet inom elkraft eller annan erfarenhet som Ellevio bedömer som relevant
I denna rekryteringsprocess kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen tror vi att du är en analytisk och nyfiken person som motiveras av att lösa tekniska problem och sätta dig in i komplexa system. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du tar egna initiativ och trivs med att samarbeta för att hitta de bästa lösningarna.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27CYZF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
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702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9995571