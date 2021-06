Junior Document Controller till MMT - Friday Väst AB - Logistikjobb i Göteborg

Friday Väst AB / Logistikjobb / Göteborg2021-06-30"Together we make the sea transparent"På MMT Sweden AB arbetar en unik sammansättning av entusiaster som har möjligheten att synliggöra det osynliga. Nu finns möjligheten för dig att samla på dig meriterande erfarenhet för framtiden i rollen som junior Document Controller. Fortsätt läs och sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.OM TJÄNSTEN:MMT verkar inom offshoreindustrin för marina bottenkarteringar med syfte att kartlägga bottnar inför byggandet av marin infrastruktur, inspektioner av pipelines och andra marina strukturer på och i botten, runt om i Europa. Tjänsten är placerad på MMT:s huvudkontor i Göteborg, Nya varvet.Friday söker för kunds räkning en kvalitetsmedveten Document Controller för ett föräldravikariat i ca ett år med start i början av september.Det här är en tjänst för dig som är i början av din karriär med en avklarad eftergymnasial utbildning, är kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt och drivs av avancerad dokumenthantering. Du är samtidigt van och gillar att dagligen kommunicera med kollegor och kunder.De primära arbetsuppgifterna för tjänsten är att övergripande kontrollera och ansvara för projektdokument, kommunicera dessa mot kunder samt ha ett övergripande ansvar för att intern dokumentation följs enligt MMT:s kvalitetsstandarder. All dokumentation sker idag i Sharepoint så MMT ser det som fördelaktigt om du är väl bevandrad med systemet.Du kommer tillhöra MMT:s HSEQ-avdelningen och arbeta tillsammans med fyra andra kollegor som är specialister inom hälsa-, säkerhets- och miljöfrågor.Rollen innebär periodvis ett högt arbetstempo samtidigt ställs fortfarande krav på noggrannhet och kvalitét i arbetet.Arbetsuppgifter:Förbereda dokumenthanteringssystemet inför projektstart med mappstruktur, mallar så att respektive avdelning inom MMT kan föra in nödvändig dokumentation inför- och under pågående projektAnsvara för att dokument når satta standarder och kvalitetskravAnsvara för revisionsarbetet av rapporter och dokument mot kunderAnsvara för att "Responsible Assignment Matrix" är uppdaterat för respektive dokument och projekt, exempelvis tydlighet och struktur i vem som är ansvarig inom MMT för att skapa, revidera och attestera delar i dokument kopplat till olika projektSammanställa dokument och rapporter innan de kommuniceras med kunderStrukturera och sammanställa rapporter/dokument så att de uppfyller kundens kravUnderhålla och utveckla MMT:s dokumenthanteringssystem ProArc samt vara delaktig i kommande implementeringen av nytt systemVI SÖKER DIG SOM:Har en avklarad YH eller högskoleutbildningen inom kvalité, administration, geologi eller liknandeHar viss vana av att administrera och strukturera i ett dokumenthanteringssystem, starkt meriterande om du jobbat i SharepointGillar att ge service mot såväl kunder som kollegorHar lätt för att lära dig nya arbetssätt och är flexibel i att hantera olika arbetsuppgifter samtidigtTalar och skriver felfritt på både engelska och svenskaHar datavana och lätt för att sätta dig in i olika systemHar lätt för att förstå arbetsflöden kopplat till rollenVi lägger stor vikt vid rätt person för rollen. Eftersom jobbet kräver att man följer specifika riktlinjer och dokumentkoder så ser vi gärna att du som person är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är samtidigt kundfokuserad och gillar att kommunicera med kunder och interna avdelningar.OM KUNDFÖRETAGET:MMT är ett världsledande företag inom sjömätning, maringeologi, positionering och bottenkartering med 250 medarbetare med specialistkompetenser inom maringeologi, marinbiologi, teknik och sjöfart. Huvudkontoret är beläget på Nya Varvet i Göteborg och de finns även i England och Norge. MMT undersöker havsbottens topografi, djupförhållanden från vattenytan ner till havsbotten och berggrunden. Med hjälp av fartyg som är utrustade med högteknologisk utrustning och en lång rad specialister samlas data in, analyseras och redovisas i webGIS och traditionella kartor. MMTs kunder, så som oljebolag, marina vindkraftsparker, kabelföretag och sjöfartsverk, använder underlaget för beslut i marina infrastrukturprojekt. Läs gärna mer om MMT här.OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta 100% hos kund.ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, dagtid. Vikariat 12-14 månaderStartdatum: 1 september 2021Placering: Göteborg, Nya Varvet (fantastiskt fina lokaler vid vattnet)Kontaktuppgifter: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se Lön: fast månadslön, marknadsmässigAnsök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta 100% hos kund.ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, dagtid. Vikariat 12-14 månaderStartdatum: 1 september 2021Placering: Göteborg, Nya Varvet (fantastiskt fina lokaler vid vattnet)Kontaktuppgifter: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se Lön: fast månadslön, marknadsmässigAnsök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.

2021-06-30Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-09-30Friday Väst AB