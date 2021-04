Junior Digitaliseringsingenjör till managementbolag sökes - Framtiden i Sverige AB - Elkraftsjobb i Norrtälje

Framtiden i Sverige AB / Elkraftsjobb / Norrtälje2021-04-02Junior Digitaliseringsingenjör till managementbolag sökesNu har du som nyexaminerad ingenjör möjlighet att komma in i en utvecklade roll inom digitalisering!Vi söker dig med driv och engagemang som har ett intresse för morgondagens samhällsplanering inom industri och bygg.2021-04-02Digitalisering öppnar idag upp för stora möjligheter för företag. Men det ställer också krav på bolagen att ta in rätt kunskap om hur de kan hantera och implementera lämpade verktyg och arbetssätt för att nyttja effektiviteten av digitaliseringen.Här kommer du höra till i ett bolag som arbetar med projektledning, styrning och uppföljning av stora projekt inom bygg, anläggning, industri och infrastruktur runt om i Sverige och internationellt.XER tar även hand om digitaliseringen i större projekt och söker nu en junior förmåga till Stockholm.Att arbeta som digitaliseringsingenjör innebär att du kommer arbeta med nya processer, system och metoder för att hjälpa projekt och dess medlemmar till en fungerande struktur. Det kan förekomma lite resor i Sverige och internationelltRollen innefattar bland annat;FörstudierFörändringsprocesser i bland annat dokumentkontrollRådgivning av system och användningsområden i projektImplementering av processer för användandet av digitaliseringsverktygSätta upp testmiljöer och workshops med projektmedlemmarGenomföra utbildning av användareVara operatör/användare av systemen och verktygen i kunders projektDu som junior kommer få gedigen handledning och utbildning för att utvecklas och lyckas i rollen!Mer om tjänsten ges vid en eventuell intervjuXER management är experter på styrning, planering och uppföljning av stora projekt, program och portföljer. Deras affärsidé är att hjälpa uppdragsgivare i privat och offentlig regi att ha kontroll över funktion/kvalitet, tid, kostnader och resurser så att projekt och verksamheter når sina mål. Det kan vara projekt som bygget av ett nytt sjukhus, en ny järnvägssträcka som ost- och västlänken eller en strukturerad hantering av en verksamhets samtliga projekt och strategiska investeringar.Inom styrning och planering har de ett brett erbjudande med specialistkonsulter, utbildare och tekniska specialister inom systemstöd och integrationer.Bolaget sysselsätter idag ett 30-tal erfarna och seniora konsulter som länge jobbat tillsammans i tidigare anställningar och delar en gemensam värdegrund att vara ännu bättre, roligare och tryggare!SkallkravHögskoleutbildning eller Yrkesutbildning inom Byggteknik, samhällsplanering, industriell ekonomi eller liknande.Svenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Om du har erfarenhet av digitaliseringsprojekt eller verktyg är detta ett plus; exempelvis verktyg och system, från Autodesk, Bentley , Byggnet, Projektplatsen eller liknande.För att passa i rollen som projektplanerare bör du vara en ambitiös och driven person som tar eget ansvar för att utvecklas. Du är noggrann, analytisk och jordnära och behåller lugnet vid ett högt tempo. Du trivs i ett nära samarbete med både kollegor och kunder, och hittar nya vägar för att lösa de problem som uppstår.Välkommen att ansöka om du känner att du passar in på ovan.Framtiden finns till för att vi vill hjälpa alla till ett utvecklande, glädjefyllt och meningsfullt yrkesliv!Vi strävar efter att det ska bli lättare för alla att hitta nästa kollega och jobb. Med nyfikenhet och glöd ska vi ständigt förenkla vägen och hjälpa alla, mot nästa utmaning.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom de Talanger som vi förmedlar.För denna roll kommer du bli anställd via Framtiden under en inledande period, mer om detta ges vid intervjuOrt: StockholmheltidStart: enlig överenskommelseKontaktperson(er)Mathilda BoethiusSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671114