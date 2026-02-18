Junior Devops Engineer
2026-02-18
Junior DevOps Engineer med fokus på KubernetesPubliceringsdatum2026-02-18Om företaget
Vill du starta din karriär inom DevOps och lära dig hur man bygger system som körs i stor skala på riktigt?
På Customer First AB bygger vi en AI-driven kontaktcenter- och ärendeplattform för banker, kommuner och stora företag. Vår plattform körs i privata Kubernetes-kluster med MariaDB Galera, MaxScale, CI/CD-pipelines och hög automationsgrad. Du får jobba nära seniora utvecklare och DevOps-ingenjörer och lära dig hur enterprise-system faktiskt drivs.
Vi är ett team på drygt 30 personer och jobbar 100 % från kontoret i Stockholm, eftersom vi tror på nära samarbete och snabb kunskapsöverföring.
Vad vi erbjuder
En tydlig juniorroll med mentorstöd från erfarna DevOps- och backend-utvecklare
Möjlighet att arbeta med Kubernetes, CI/CD och automation i en verklig SaaS-plattform
Insikt i hur man driver databaser och system i stor skala med höga krav på tillgänglighet
En miljö där vilja, ansvar och nyfikenhet värderas högt
Möjlighet till aktieoptioner för rätt kandidat
Om rollen
Vi söker dig som vill bli riktigt bra på DevOps.
Du behöver inte kunna allt från start. Det viktiga är att du:
Har viljan att lära dig och vågar ta ansvar
Kan tänka i system, arkitektur och strategiska mönster
Förstår värdet av automation och vill automatisera manuellt arbete
Kan skriva kod i Python och gillar att bygga verktyg
Du kommer arbeta med våra Kubernetes-miljöer, CI/CD-pipelines, databaser och automation tillsammans med teamet.
Vi tror att du har
Grundläggande kunskap i Linux, Docker och Kubernetes
Intresse för CI/CD (t.ex. GitHub Actions eller ArgoCD)
Erfarenhet av eller vilja att skriva skript i Python
Förståelse för automation och varför det är viktigt i drift
Grundläggande förståelse för databaser och hög tillgänglighet
Förmåga att tänka strukturerat kring systemdesign
Extra plus om du har testat
Infrastructure as Code (Terraform, Pulumi eller liknande)
Helm eller Kustomize
Node.js / TypeScript eller SQL
Övervakning och loggning (Prometheus, Grafana)Dina personliga egenskaper
Nyfiken och lösningsorienterad
Vill och vågar fråga och testa
Tycker om att jobba tillsammans med andra på kontoret
Har ett långsiktigt intresse för DevOps och systemarkitektur
Om du vill lära dig hur man bygger och driver en modern SaaS-plattform i stor skala, och är redo att utvecklas snabbt tillsammans med oss på Customer First, vill vi gärna höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Via mejl
E-post: careers@customerfirst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Devops Engineer". Omfattning
