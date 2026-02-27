Junior Data Content & Quality manager till ledande FinTechbolag!
Vill du vara med och forma framtidens datakvalitet hos ett av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag? Som Data Content & Quality manager får du en nyckelroll där du kombinerar analytiskt arbete med nära samarbete både internt och med externa leverantörer. Här får du möjlighet att påverka hur data struktureras, kvalitetssäkras och används, allt för att skapa ännu bättre produkter för kunder. Låter det som dig? Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som Data Content and Quality Manager hos oss vår kund blir du en del av Data Content and Quality-teamet på ett av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag. I denna roll kommer du att ta täten i jakten på att hålla våra databaser i toppskick. Förutom att strukturera och kvalitetssäkra data, ansvarar du för att säkerställa att datan levereras till våra produkter på ett kundanpassat sätt, i linje med både kundens behov och produktavdelningens krav.
Denna roll innebär många kontaktytor, både externt och internt. Hos oss är logiskt tänkande och strukturerad problemlösning en konstform.
Exempel på arbetsuppgifter
Kravställa, testa och följa utvecklingsarbetet kring den data vi hanterar och säkerställa att datan
Att upprätthålla kvaliteten i våra databaser
Att vi följer de lagkrav som gäller för deras kreditupplysningsverksamhet
Ansvara för kontakten med våra olika leverantörer
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område (tex. systemvetenskap) och/eller motsvarande arbetserfarenhet.
Något års erfarenhet av en likande roll där du hanterat stora datamängder.
Pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Har en stark analytisk förmåga.
Goda kunskaper i SQL.
Det är även meriterande om du kommer från en liknande bransch inom FinTech och är insatt i relevanta regelverk och lagar. För att trivas i rollen tror vi att du som person har ett intresse för teknik och uppskattar både teambaserat och självständigt arbete. Du är även öppen, nyfiken och kan bidra med kreativ problemlösningsförmåga. Vidare är du en person som kan ta dig an en mer ledande roll för att driva arbetet och projekt framåt.
Om anställningen
För denna tjänst bli du direktanställd av kundbolaget.Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Marknadsmässig månadslön
