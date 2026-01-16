Junior Customer Success till växande SaaS-bolag!
Är du redo att utvecklas tillsammans med ett innovativt bolag som leder vägen inom digitala konsultinköp? Inkopio letar efter dig som brinner för att hjälpa kunder och vill vara del av ett härligt team som arbetar från ett fint kontor i centrala Stockholm. Inkopio letar framförallt efter personlighet och någon som passar in i deras team, så om du har nyfikenhet, driv och vill utvecklas - sök nu!
OM TJÄNSTEN
Som Junior Customer Success Manager hos Inkopio får du en unik möjlighet att kickstarta din karriär på ett svenskt SaaS-bolag som digitaliserar konsultinköp för både privat och offentlig sektor. Här blir du en avgörande del av en spännande tillväxtresa i Norden och arbetar nära kunder inom allt från bank och industri till regioner.
Din resa börjar med en tydlig onboarding där målet är att du snabbt blir produktvass, lär dig förstå kundens verksamhet på djupet och skapar ambassadörer som vill växa tillsammans med Inkopio. Du kommer att vårda relationerna med några av företagets viktigaste kunder och agera rådgivare för att hjälpa dem att lösa deras specifika utmaningar. Arbetet är varierat och handlar om att driva onboarding och implementation, hålla engagerande utbildningar och workshops, rådge kring ny funktionalitet och best practice, samt lösa supportärenden på ett smart och snabbt sätt.
Genom att förstå kundernas unika behov bidrar du med proaktiva förbättringar som skapar verkligt affärsvärde. Detta är en roll för dig som brinner för kundnöjdhet, och som har ett naturligt driv att vilja hjälpa företag att bli mer effektiva genom modern teknologi.
Inkopio är ett härligt gäng experter som har väldigt roligt på jobbet. De sitter i ett fint kontor i centrala Stockholm och värdesätter gemenskap och hälsa, bland annat genom onsdagslöpning för de som vill och månatliga AW-träffar. Här får du stor frihet, mycket ansvar och ett team som alltid backar dig.
Du erbjuds
Trygghet: Fast lön med möjlighet till rörlig del, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Onboarding: En 30/60/90-dagars plan för en trygg start mot eget kundansvar.
Utveckling: Stora möjligheter att växa in i seniora eller specialiserade roller.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som Junior CSM arbetar du proaktivt för att skapa värde i kundens vardag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Säkerställa onboarding: Ansvara för ett strukturerat och smidigt införande av systemet för nya kunder, användare, leverantörer och integrationer.
• Driva utbildning och adoption av nyckelfunktioner (t.ex. förfrågan, avtal, onboarding, kostnadsrapportering, fakturering och utvärderingar).
• Förstå kundbehov, prioritera ärenden och samverka med produkt- och techteamet för att säkerställa snabba och bra lösningar.
• Förbereda och genomföra operativa, taktiska och strategiska möten där du agerar rådgivare i kundens verksamhet.
• Agera länk mellan kunder och partners (t.ex. konsultmäklare) samt hantera inkommande supportärenden i kundens leveransflöde.
• Skapa guider, dokumentera processer och hålla i webinarier för att sprida kunskap och bygga en stark kund-community.
VI SÖKER DIG SOM
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid din personlighet. För att lyckas i rollen är du en självgående lagspelare som brinner för att skapa långsiktiga relationer och har en naturlig förmåga att omvandla kundens utmaningar till konkreta lösningar. Du trivs i en roll där kundkontakt och personlig utveckling går hand i hand, och du känner dig bekväm med att arbeta metodiskt mot tydliga mål. Vi ser även att du har en naturlig nyfikenhet på hur teknik kan användas för att förenkla och skapa affärsnytta för kunden.
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
• 0-2 års erfarenhet från en kundnära roll (t.ex. SaaS, support, service eller inköp).
• Har en brinnande passion för att skapa kundrelationer, förstå deras verksamhet, hitta unika lösningar och skapa ambassadörer.
• Har en stark personlighet och delar våra värderingar: Customer obsession, Commitment, Transparency and Be nice.
• Bekväm i kunddialog, i svenska & engelska, samt översätta behov till tydliga åtgärder.
Det är meriterande om du har:
• En eftergymnasial utbildning inom exempelvis teknik, systemvetenskap eller ekonomi.
• Tekniskt intresse och en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
• Erfarenhet av kundrelationer, problemlösning, konsultbranschen och/eller inköp.
• Har god systemförståelse och har arbetat i HubSpot, Jira, ServiceNow eller liknande.
