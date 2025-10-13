Junior controller till myndighet | Jefferson Wells | Stockholm
Är du i början av din karriär som controller och vill utvecklas inom offentlig sektor? Vi på Jefferson Wells söker nu en junior controller till ett konsultuppdrag hos en statlig myndighet i Stockholm. Uppdraget innebär att stötta arbetet med ekonomi och uppföljning i projekt med extern finansiering. Hos Jefferson Wells får du möjlighet att växa i rollen som controller och bidra till viktiga samhällsprojekt. Välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Start: 1 januari 2026
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Övrig information: Hybridarbete kan förekomma. Befattningen kräver godkänd säkerhetsprövning.
Om jobbet som junior controller
Som junior controller hos Jefferson Wells, placerad hos vår kund - en statlig myndighet i Stockholm - kommer du att stötta gruppen som arbetar med externt finansierade projekt. Du får möjlighet att utveckla din kompetens inom ekonomistyrning, uppföljning och analys, samtidigt som du arbetar nära erfarna kollegor och bidrar till projekt som gör skillnad.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Stöd i uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet i projekt med extern finansiering
* Medverka i budgetering och rapportering
* Assistera vid hantering av finansiärer och rapporteringskrav
* Uppföljning av projektbudgetar och ekonomiska underlag
Den vi söker
Vi söker dig som har viss erfarenhet som controller och är nyfiken på att utvecklas vidare inom offentlig sektor. Du är analytisk, noggrann och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du trivs med att arbeta i team och har god kommunikativ förmåga. Rollen passar dig som vill bygga vidare på din utbildning och tidigare erfarenhet.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Minst 1 års erfarenhet som controller
* Relevant utbildning inom ekonomi
* Erfarenhet av arbete med externt finansierade projekt
* Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
* Erfarenhet av analysverktyg såsom QlikView, Insikt eller Power BI
* Erfarenhet av ekonomisystem som Unit 4 ERP, Raindance, Visma eller liknande
* Kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Obs! Krav för rollen är ett referensuppdrag av liknande karaktär. Uppdraget måste ha utförts under de senaste 24 månaderna. Uppdraget ska ha inneburit styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsprövning.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
