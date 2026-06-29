Junior Controller
Nordic Paper Bäckhammar AB / Controllerjobb / Karlstad Visa alla controllerjobb i Karlstad
2026-06-29
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Vill du utvecklas som controller i en verksamhet där analys, datakvalitet och ständiga förbättringar står i fokus? Nu söker vi en Junior Controller till vårt huvudkontor i Karlstad. Rollen är en del av en satsning på att utveckla och stärka controllingfunktionen. Du får möjlighet att vara med och forma arbetssätt, processer och rapportering i en organisation med höga ambitioner inom analys och affärsstöd. Rollen passar dig som är analytisk, noggrann och vill bidra till att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser i en internationell industrikoncern.
Som Junior Controller blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära våra Controllers och Controllerchef. Du får en central roll i att säkerställa kvaliteten i vår rapportering och skapa förutsättningar för mer värdeskapande analys inom controllingfunktionen.
Om rollen
Som Junior Controller blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära både Controllerchef och våra Segment Controllers. Du får en bred roll där du bidrar till allt från rapportering, bokslut, budgetarbete och datakvalitet. Du ansvarar för insamling, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamhetskritiska kostnadsdata och bidrar till att utveckla och effektivisera våra arbetssätt.
Rollen är en viktig del av vår satsning på att utveckla controllingfunktionen där vi flyttar fokus från administration till analys och värdeskapande affärsstöd. En stor del av rollen handlar om att säkerställa kvalitet och effektivitet i den finansiella rapporteringen genom datavalidering, uppföljning och analys.
En viktig del av uppdraget handlar om att förbättra kvaliteten i den information vi använder för att styra verksamheten. Genom att säkerställa att rätt data finns tillgänglig och håller hög kvalitet skapar du förutsättningar för bättre analyser och mer träffsäkra beslut.
Rollen ger dig en unik möjlighet att bygga en stark grund inom controlling samtidigt som du får insyn i en internationell tillverkningsverksamhet. Du blir en del av ett team som arbetar nära affären och får möjlighet att utvecklas inom analys, verksamhetsstyrning och ekonomisk uppföljning. Rollen är även en naturlig utvecklingsplattform för dig som på sikt vill ta ett större ansvar inom controlling och affärsstyrning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för ekonomi, data och analys. Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta med kollegor i olika delar av verksamheten. Du trivs med att arbeta både operativt och analytiskt och motiveras av att utveckla processer och arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Ekonomisk eller teknisk högskoleutbildning, gärna med inslag av matematik, statistik eller andra kvantitativa ämnen
Mycket god analytisk förmåga
Goda kunskaper i Excel
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt
God samarbetsförmåga och förmåga att bygga relationer inom organisationen
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av rapportering, controlling eller ekonomisk uppföljning
Erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet av affärssystem och BI-verktyg
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp. Hos oss är ingen idé för stor eller för liten och vi välkomnar egna initiativ. Vi är måna om att behålla våra medarbetare och värderar därför varje individs utveckling högt.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är heltid, tillsvidare. Placeringsort är Karlstad. Resor till våra andra anläggningar förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Sista ansökningsdag
Söndag 16 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934236-2074486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://karriar.nordic-paper.se
Tullhusgatan 1b (visa karta
)
652 26 KARLSTAD Arbetsplats
Nordic Paper Jobbnummer
9982452