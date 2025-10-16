Junior content- och designkoordinator
2025-10-16
Vi söker en junior kollega som vill vara med och skapa ordning, energi och kreativitet i vår dagliga produktion.
Play X driver ett av Sveriges mest snabbväxande nätverk av digitala skärmar, och nu söker vi dig som vill lära dig grunderna i digital media, innehåll och kampanjer.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du är nyfiken, noggrann och vill växa med oss.
Innehåll & produktion
Ladda upp och schemalägga kampanjmaterial på våra digitala skärmar.
Skapa annonser och korta videoklipp i t.ex. Canva eller Premiere Pro.
Säkerställa att rätt innehåll visas på rätt plats och vid rätt tid.
Koordinering & uppföljning
Hjälpa säljteamet att leverera rätt material till kunder.
Föra enklare statistik över kampanjer och sammanställa rapporter.
Vara kontaktperson mot leverantörer vid tekniska frågor.
Bonus om du gillar sociala medier!
Hjälpa till med Play X:s inlägg på LinkedIn och skapa visuellt innehåll.
Vi tror att du...
Är i början av din karriär, kanske nyutexaminerad eller har något års erfarenhet.
Har ett öga för design och tycker om att skapa snyggt material.
Är noggrann, strukturerad och gillar när saker flyter smidigt.
Har grundläggande kunskaper i t.ex. Canva, Photoshop, Premiere Pro eller liknande (eller vill lära dig!).
Talar och skriver flytande svenska.
Heltid, placering i Stockholm (Sveavägen 20).
Lön 20 000 kr/månad.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
OBS - CV ÄR EN MERIT MEN HELST DESIGNMATERIAL PÅ TIDIGARE ERFARENHETER UPPSKATTAS! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: karriar@playx.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Play X AB
Sveavägen 20 (visa karta
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
