Junior Client Operations Associate till kund i Stockholm!

Vi söker två stjärnor som vill axla rollen Junior Client Operations Associate hos vår kund i Stockholm. Denna tjänst riktar sig till dig som är i början av din karriär eller som nyligen avslutat dina universitetstudier Ta chansen att bli en del av ett kompetent gäng och var med på en spännande utvecklingsresa i en AI-driven verksamhet
Om rollen
Som Client Operations Associate arbetar du i kärnan av affären och ansvarar för leveransen som driver intäkter och tillväxt. Rollen utvecklas stegvis och ger dig snabbt stort ägarskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera och bearbeta komplexa ansökningshandlingar och beslutsunderlag.
Ta ansvar för skapa goda och långsiktiga relationer med företagets befintliga kunder.
Säkerställa rätt kvalitet, innehåll och timing i varje uppdrag.
På sikt äga ett helt kundsegment eller specialistområde.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är ambitiös, strukturerad och resultatorienterad och som vill utvecklas i en snabbväxande och modern arbetsmiljö. Du är skicklig på att övertyga och inge förtroende i möte med kunder och beslutsfattare. Du är kommunikativ och behärskar svenska flytande både i tal och skrift.
Vi tror att du:
Är analytisk, noggrann och har ett öga för detaljer
Tar ansvar, gillar högt tempo och trivs med tydliga förväntningar
Har en dokumenterad historik av hög prestation antingen från studier, arbete eller idrott
Har relevant akademisk bakgrund inom ekonomi, projektledning, inköp eller administration
Har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Är van att arbeta med dator och telefon som verktyg och behärskar officepaketet
Varför arbeta hos oss?
Snabb utveckling och frihet under ansvar
Nära samarbete med kompenta kollegor
Möjlighet att bygga spetskompetens inom t.ex. produkt, customer success eller strategi
Tydlig karriärsvägar och öppet arbetsklimat
Praktiska detaljer:
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid 100%, tillsvidareanställning
Start: Vår kund söker någon som kan starta omgående eller under januari 2026.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer - skicka in din ansökan redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
