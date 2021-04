Junior C och C++ Mjukvaruutvecklare till fordonsindustrin - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Södertälje

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Södertälje2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härVill du som junior utvecklare få chansen till eget ansvar och jobba i en tjänst där du behöver utmana dagens sätt att arbeta på, för att lösa morgondagens problem? Nu söker vi på Framtiden för kunds räkning deras nästa Mjukvaruutvecklare2021-04-02Som C/ C++ Utvecklare kommer du tillsammans med dina kompetenta kollegor att arbeta med plattformsutveckling till de egenutvecklade chassi-styrenheterna. Som utvecklare ansvarar du för att förbättra existerande funktioner för att möta nya krav samt utveckla nya funktioner utifrån kundernas behov och nya lagkrav.Du kommer att vara med och utveckla middleware, byggmiljö, kodgenereringsverktyg, emulator och modultestramverk. Du kommer även att delta i arbetet med företagets kvalitetsmetoder, processer och leveransmetoder.Här får du möjligheten att jobba i en arbetsmiljö där du får eget ansvar, jobba i en kreativ miljö med nya lösningar samt att du får vara med och påverka framtiden. Gruppen jobbar agilt och har en god stämning där man är öppna och lär av varandra.Vår kund en världsledande leverantör av transportlösningar. År 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till sina kunder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och Indien. Gruppen växer så det knakar och söker nu efter deras nästa mjukvaruutvecklare. Mer information ges ut vid eventuell intervju!Skallkrav:Högskole-/ Civilingenjör inom Mekatronik, Teknisk Fysik, Elektrotenik, Datateknik eller liknandeKunskaper inom C, C++ samt LinuxSvenska och engelska i tal och skriftVi ser det meriterande om du har kunskaper inom hårdvara, nätverk samt intresse för cloud!Som person så är du initiativtagande, självgående och analytisk. Du gillar att jobba i en roll där du löser problem och tar reda på information själv men med stöttning från kollegor.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Flexibelt, antingen omgående, Juni eller AugustiOrt: Södertälje, (under corona även Remote)Omfattning: HeltidUrvalet sker löpande, så se till att skicka in din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-04-28Framtiden i Sverige AB5671157