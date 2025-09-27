Junior byggledare till Ropro Property Group
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven och självgående byggledare som längtar efter att få ta mer ansvar, få variation i vardagen och en möjlighet att påverka? Då kan den här rollen hos Ropro Property Group vara nästa steg för dig. Ropro Property Group är ett snabbväxande fastighetsutvecklingsbolag som förädlar fastigheter i attraktiva lägen, främst i Stockholms innerstad.
Här får du chansen att vara med från start i deras projekt, arbeta nära beslutsfattare och ta ett brett ansvar. Sök idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som junior byggledare kommer du att arbeta tätt ihop med en av bolagets grundare och stötta i deras byggprojekt - från planering till genomförande. Du får en varierad arbetsdag där du är med och driver projekten framåt enligt tidsplan, budget och med fokus på kvalitet och säkerhet. På sikt ser de att du leder egna projekt. Du kommer att ha en varierad och dynamisk arbetsdag där den ena dagen inte är den andra lik, du kommer behöva vara beredd på att ad hoc-uppgifter kan uppstå där du behöver rycka in och vara behjälplig för att lösa utmaningar.
Eftersom Ropro Property Group är ett mindre bolag får du här en unik möjlighet att axla en bred roll och utvecklas snabbt då du är involverad i byggprojektens samtliga delar.
Ropro Property Group erbjuder dig:
• Snabb utveckling: Du får snabbt ansvar och möjlighet att växa i bolaget.
• Kvalitetsprojekt: Du arbetar med vackra fastigheter i attraktiva lägen.
• Flexibilitet: Du arbetar med mycket frihet under ansvar.
• Entreprenöriell kultur: Ett sammansvetsat team med högt engagemang och korta beslutsvägar.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
En vanlig arbetsdag kan innehålla:
• Stötta projektledaren i planering, inköp, upphandling och uppföljning.
• Samordna entreprenörer, konsulter och leverantörer.
• Delta i byggmöten, skriva protokoll och följa upp åtgärder.
• Hantera dokumentation (ritningar, avtal, tidplaner, kvalitetsdokument).
• Delta i kostnadsuppföljning och enklare budgetarbete.
• Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner följs.
• Följa upp tidsplaner och rapportera avvikelser.
• Delta i platsbesök och kvalitetskontroller.
VI SÖKER DIG SOM
• Har jobbat 2-3 år inom en liknande roll inom byggbranschen. Du behöver inte ha gjort allt innan som står under arbetsuppgifter - vi värdesätter rätt inställning och viljan att utvecklas!
• Är van vid att arbeta strukturerat men trivs med att ta egna initiativ.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• BAS-U/BAS-P-certifikat
• Erfarenhet ifrån ett större byggbolag.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Du är prestigelös, flexibel och självgående. Du gillar att ta ansvar, är lösningsorienterad och trivs i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera. Du är social och bidrar till en positiv arbetsmiljö - och du tycker det är kul när det händer mycket i en snabbväxande organisation. Om du har jobbat något år på ett större byggbolag och är nu redo att ta ett bredare ansvar i en mer dynamisk miljö där struktur, kvalitet och innovation är mantrat så är du rätt person för rollen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller ett en personlighetstest. Testet är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9529623