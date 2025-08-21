Junior Business controller till välkänt bolag
Är du Business controller och redo för nästa steg i karriären? Då har vi tjänsten för dig!
Vår kund, ett välkänt och stort bolag söker nu en junior Business controller och vi söker dig som har erfarenhet av att ta fram analyser, presentationer, statistik och beslutsunderlag till ledning, styrelse eller liknande. Kunden är en stor koncern med flera lokala anknytningar och vi letar efter dig som vill arbeta med analys och rapportering av produktlönsamhet samt kan driva effektiviserings och förbättringsprojekt men även arbeta med affärsområdets budget- och prognosarbete samt affärsplaneringsprocess. I din roll kommer du att jobba nära dina kollegor i team samtidigt som rollen kräver att du kan arbeta självständigt. Dina arbetsuppgifter och stöttning till kollegor kommer variera beroende på dina erfarenheter och kunskaper.
Vi söker dig som har:
Några år, 2-3 års erfarenhet av att arbeta som Business Controller
Mycket kommunikations- och relationsbyggande färdigheter på både svenska och engelska
Stor analytisk- och problemlösningsförmåga som trivs att arbeta både självständigt och i team
Förmåga att både se helheten och gå in på detaljnivå samt arbeta proaktivt komma med initiativ och förbättringar
Van användare av Excel och erfarenhet av Power BI är meriterande.
Områden: Stockholm (Östermalm)
Typ av anställning: Permanenta rekrytering
Frågor?
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast, rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nyfiken?
För frågor om tjänsterna kontakta Marcus Ström på telefon 070-857 50 05 och på mejl marcus.strom@peopleoffinance.se
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Vi ser framemot din ansökan och intervjuar personer löpande.
