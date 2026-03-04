Junior Business Consultant till Savix Nordic
Norén & Lindholm AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-03-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
På Savix Nordic arbetar vi med att optimera några av Nordens mest komplexa retail- och supply chain-flöden. Vi är ett nischat specialistbolag med fokus på Relex - en ledande SaaS-plattform för prognostisering och varuflödesoptimering.
Bolaget har vuxit organiskt från frilansverksamhet till ett etablerat konsultbolag med stark kundbas. Vi är idag ett litet, högspecialiserat team som arbetar nära våra kunder i långsiktiga relationer. Hos oss är kvalitet, flexibilitet och förtroende viktigare än snabb expansion. Vi tror på hållbar tillväxt, hög kompetens och ett arbetssätt där varje medarbetare gör verklig skillnad.
Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss och ta steget in i en specialistroll inom supply chain och retail.
Din roll hos oss
Som Junior Business Consultant hos Savix Nordic får du en analytisk och utvecklande roll där du arbetar nära både systemet och kunden. Du blir en del av ett litet team där ansvar, självledarskap och kompetens står i centrum.
Du kommer att arbeta med konfigurering och vidareutveckling av Relex-systemet hos befintliga kunder. Det innebär att analysera affärsflöden, förstå kundens behov och omsätta dessa till systemlogik och optimeringslösningar. Arbetet är både tekniskt och affärsnära där du behöver kunna se helheten samtidigt som du arbetar noggrant i detaljerna.
Under din första tid får du en strukturerad introduktion och arbetar parallellt med en senior konsult. Successivt tar du större ansvar, med målet att bli självgående i kunduppdrag inom 1-3 månader.
Rollen innebär bland annat att du:
Analyserar affärsbehov inom supply chain och retail
Konfigurerar och anpassar systemlogik i Relex
Arbetar med prognos- och orderoptimering
Bearbetar och analyserar data
Deltar i kunddialoger och utvecklingsarbete
Arbetet är fokuserat, problemlösande och kräver en stark analytisk förmåga. Vi arbetar digitalt och remote-first, med Teams och Jira som naturliga verktyg i vardagen.
Vem är du?
Du är analytiskt lagd och trivs med att lösa komplexa problem. Du gillar struktur, logik och att förstå hur system hänger ihop. Samtidigt har du ett affärsintresse och vill förstå hur tekniska lösningar skapar verkligt värde för kunden.
Vi tror att du har:
Stark logisk och analytisk förmåga
Intresse för system, data och affärsflöden
Förmåga att strukturera komplex information
Ingenjör eller teknisk/naturvetenskaplig utbildning
Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av SQL, databaser, ERP-system eller programmering.
Men viktigare än din formella bakgrund är ditt driv, din nyfikenhet och din vilja att bli riktigt skicklig inom ett specialistområde.
Som person är du självgående, ansvarstagande och prestigelös. Du är bekväm med att arbeta på distans och motiveras av frihet under ansvar. Du uppskattar en miljö där alla bidrar, där man delar kunskap och där kvalitet går före prestige.
Varför Savix Nordic?
Hos oss blir du en del av ett entreprenörsdrivet specialistbolag med korta beslutsvägar och hög kompetensnivå. Vi har inga mellanchefer och ingen onödig administration - fokus ligger på leverans, utveckling och kundvärde.
Du får:
En specialistroll inom ett efterfrågat och komplext område
Möjlighet att arbeta nära affär och kund
Snabb utvecklingskurva och stort ansvar
Ett litet, sammansvetsat team där samarbete är viktigt.
Remote-first arbetssätt
Vi har en tydlig ambition att fortsätta växa - men kontrollerat. Målsättningen är att förbli ett mindre bolag med hög kompetens och starka kundrelationer, där varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Vill du arbeta i ett bolag där din analytiska förmåga verkligen gör skillnad, där du får kombinera teknik med affär och där du på sikt blir en nyckelperson i ett växande specialistteam?
Då kan Savix Nordic vara rätt för dig.
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Simon Johansson på 070-77 89 461.
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047), http://norenlindholm.se/ Arbetsplats
Norén & Lindholm Jobbnummer
9776954