Junior Business Analyst inom MS Dynamics!
Är du på jakt efter en utmaning inom IT och vill arbeta i en roll där du får kombinera verksamhetsförståelse med teknisk plattformskompetens? Hos vår kund, ett globalt industribolag med starkt fokus på digitalisering, får du vara med och utveckla en verksamhetskritisk lösning som används världen över. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
I rollen som Business Analyst kommer du att arbeta i ett team som utvecklar och vidareutvecklar en global Case Management-lösning baserad på Microsoft Dynamics 365. Systemet används av supportorganisationer världen över för att hantera tekniska ärenden kopplade till fordon och serviceprocesser, där både verkstäder och återförsäljare skapar ärenden som sedan hanteras av olika supportnivåer.
Du kommer att arbeta nära både verksamhet och teknik, där din främsta uppgift är att analysera behov och översätta dem till lösningar i MS Dynamics. Rollen innebär att du driver dialoger med nyckelpersoner i organisationen, bryter ner krav, föreslår arbetssätt och ser till att lösningen byggs så standardnära som möjligt. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan system och verksamhet och som vill vara med i en spännande resa där du får möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och framtida teamuppbyggnad.
Vi söker dig som:Har en kandidatexamen i systemvetenskap eller datekonomi.
Har erfarenhet av kravinsamling, behovsanalys och processkartläggning.
Har ett tekniskt intresse och god kommunikativ förmåga.
Har ett affärskritiskt tänk och drivs av att skapa värde för organisationen.
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av en liknande roll vid sidan av dina studier.
God förståelse och kunskap i Microsoft Dynamics 365.
Erfarenhet av ärendehanteringssystem som ServiceNow eller liknande system.
Erfarenhet av att arbeta i globala organisationer med flertalet intressenter.
För att trivas i rollen tror vi att du är kommunikativ och trygg i dialog med verksamhet och olika intressenter, nyfiken och analytisk med en naturlig förmåga att snabbt sätta dig in i nya behov. Du är lösningsorienterad med fokus på hur behov bäst kan realiseras i plattformen samt trivs med samarbete i gränslandet mellan verksamhet, UX och teknik.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Ambitionen är att du på sikt ska gå över i anställning hos kunden.
Övrig info:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg.
Start: September.
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon.
Lön: Marknadsmässig månadslön.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
