Junior Business Analyst - visstid - remote - Quest Consulting Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-04-14Du kommer delta i ett projekt som handlar om att definiera och implementera långsiktig lösning för att möjliggöra matutbud i digitala enheter. För att möjliggöra detta kommer avdelningen att utveckla mer transparenta och spårbara arbetssätt inklusive stödverktyg. Projektet bidrar till att möjliggöra all nödvändig information och kommunikation så att en återförsäljare kan visa och sälja kundens matutbud i digitala enheter. Kunden finns inte i Stockholm, allt arbete sker remote så placeringsort är inte så viktigt.Vi söker dig med följande erfarenhet:Analytisk förmågaDokumentationsförmågaErfarenhet av BABOK-ramverketErfarenhet av arbete i ett globalt uppdragGrundläggande kunskaper i PPS är meriterandeMeriterande om du har någon matkunskapMeriterande om du har handelserfarenhetStor vikt läggs på personliga egenskaper som prestigelös, flexibel och analytiskUppdraget är på 100%, under 4 månader, remote.Din ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid 100% Tillsvidare2021-04-14MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20Quest Consulting Sverige AB5692356