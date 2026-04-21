Junior bolagsjurist (AML- och regelefterlevnadsfokus)
2026-04-21
Om rollen
Tavex AB söker en junior bolagsjurist till vårt kontor i Stockholm. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som nyligen har tagit juristexamen (eller förväntas ta examen inom de närmaste tre månaderna) och vill bygga en karriär som kombinerar praktiskt juridiskt arbete med regelefterlevnad inom finans- och ädelmetallsektorn.
Du kommer att arbeta nära företagets regelefterlevnads- och ledningsgrupp med att ge daglig juridisk rådgivning samtidigt som du spelar en viktig roll i vårt arbete med penningtvättsbekämpning (AML) och regulatoriska frågor. Tjänsten ger en unik kombination av traditionellt bolagsjuridiskt arbete och operativt AML-arbete i en dynamisk och internationell koncernmiljö.
Tjänsten är på heltid och utförs på plats. Arbetstiderna är kl. 09:00-18:00, med en timmes lunchrast.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Ge löpande juridisk rådgivning och stöd till ledning och verksamhet i kommersiella, regulatoriska och regelefterlevnadsrelaterade frågor
Upprätta, granska och förhandla juridiska dokument, avtal och interna policys
Utföra transaktionsövervakning, utreda AML-larm och vid behov upprätta rapporter till Finanspolisen (FIPO)
Genomföra regelefterlevnadskontroller enligt penningtvättslagen och lagen om handel med begagnade varor
Bidra till utveckling och uppdatering av interna rutiner, processer och utbildningsmaterial
Kommunicera med myndigheter och bistå vid regulatorisk rapportering
Stödja verksamheten med intern vägledning och utbildningsinsatser inom juridik och regelefterlevnad Kvalifikationer
Juristexamen (antingen nyligen avlagd inom de senaste 1-2 åren eller planerad till vår/sommar 2026). Sistaårsstudenter på juristprogrammet är välkomna att söka.
Starka akademiska meriter inom juridik
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Hög analytisk förmåga, noggrannhet och strukturerat arbetssätt
Hög integritet och förmåga att hantera konfidentiell information
Meriterande:
1-2 års relevant erfarenhet (t.ex. genom praktik, uppsatsarbete eller tidigare roller inom juridik, regelefterlevnad eller AML)
Kunskap om penningtvättsregelverk
Erfarenhet från bank, fintech eller ädelmetallbranschen
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är proaktiv, samarbetsvillig och har ett starkt driv att lära dig i en internationell och fartfylld miljö.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön för en nyexaminerad/junior jurist i Stockholm
Möjlighet att utveckla bred kompetens inom både bolagsjuridik och AML/ regelefterlevnad
Stöttande team i en internationell koncern med trevlig och professionell kultur
Friskvårdsbidrag
Modernt kontor i centrala StockholmSå ansöker du
Skicka din ansökan (CV, personligt brev och examensbetyg/nuvarande betyg) till hr@tavex.se
med ämnesraden "Junior bolagsjurist". Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om Tavex
Tavex är en del av en internationell koncern som är specialiserad på ädelmetaller, investeringsinriktad handel med dessa samt relaterade finansiella tjänster. Vi verkar i en reglerad bransch och har höga krav på regelefterlevnad och integritet.
Vi ser fram emot att välkomna en motiverad ny kollega som vill utvecklas tillsammans med oss!
Tavex AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: hr@tavex.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior bolagsjurist".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavex AB
(org.nr 556671-1189) Arbetsplats
Tavex AB
9866679