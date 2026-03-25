Junior biomedicinsk analytiker till Roche Diagnostics!
2026-03-25
Bli en del av Roche Diagnostics och var med på en resa inom medicinsk diagnostik som förbättrar patientvården globalt. Vi söker dig som vill bidra till att optimera sjukhuslaboratoriers arbete och utbilda användare.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård? Som en världsledande aktör inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik står Roche Diagnostics i framkanten för medicinsk innovation. De kombinerar banbrytande teknologi med djupgående dataanalys för att hjälpa läkare att fatta rätt beslut för sina patienter - snabbare och mer precist.
Vår kund Roche Diagnostics söker idag ett vikariat under 9-12 månader för säkerställa att deras kunder, såväl sjukhus- som primärvårdslaboratorier, får kontinuerlig och högkvalitativ support. Du blir en viktig länk mellan produkter och slutanvändarna, med ett fokus på utbildning och processförbättring. Du ingår i ett team om åtta applikationsspecialister och bidrar till en effektiv vårdkedja.
Du erbjuds
Du kommer in i en dynamisk roll där du får möjlighet att bidra med nya perspektiv och aktivt förbättra Roche Diagnostics processer. Du blir en del av ett kompetent team och får en meningsfull vardag som bidrar till att utveckla svensk sjukvård. Det kommer vara ett konsultuppdrag på initialt 9 månader.Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar att säkerställa att kunder får rätt utbildning på instrument, att digitala utbildningsplattformar underhålls samt att sälj- och anbudsteamet får teknisk support i upphandlingsprocesser. Du kommer även att bidra till att förbättra interna processer med nya insikter.
Utföra operatörs- och användarutbildningar hos kunder.
Administrera och utveckla innehåll i digitala utbildningsplattformar.
Hantera användarsupport kopplat till digitala utbildningsmaterial.
Bidra med underlag och teknisk expertis i upphandlingsprocesser.
Föreslå och implementera förbättringar av interna processer och utbildningsmaterial.
Registrera och hantera användare för olika utbildningsprogram.
Genomföra resor inom Sverige för att hålla utbildningar på plats hos kund.
Vi söker dig som
Har en examen som biomedicinsk analytiker eller liknande utbildning.
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Har möjlighet att resa i tjänst.
God datorvana och förståelse för digitala system.
Det är meriterande om du har
B-körkort.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Socialt självsäker
Ordningsam
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IDBAUJ".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
