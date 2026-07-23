Junior Bilförsäljare / Winback-säljare
Bilsmidigt AB / Butikssäljarjobb / Upplands Väsby Visa alla butikssäljarjobb i Upplands Väsby
2026-07-23
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Bli vår nästa stjärna – en perfekt start för dig som vill växa inom bilförsäljning!
Vill du bygga en karriär inom försäljning och bilbranschen?
Har du ett driv att utvecklas, gillar att prata med människor och motiveras av att göra affärer? Då kan detta vara din väg in i en av Sveriges snabbast växande onlinebilhandlare.
Som Junior Bilförsäljare / Winback-säljare blir du en viktig del av vårt säljteam. Du arbetar främst med kunder som tidigare visat intresse för en bil eller varit i kontakt med oss, men ännu inte genomfört sitt köp. Din uppgift är att skapa förtroende, följa upp, hitta rätt lösning och hjälpa kunden hela vägen till affär.
Vanlig månadslön för våra Junior Bilförsäljare / Winback-säljare ligger på cirka 30.000–70.000 kr+. Ersättningen består av fast lön + provision och din lön påverkas direkt av antalet genomförda affärer samt försäljning av våra tillval (t.ex. garanti, extra hjul och lackskydd). För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas vidare till en ordinarie Bilförsäljare med ännu högre inkomstpotential.
Bilsmidigt är inte bara en av Sveriges snabbast växande – vi är också en av landets mest lönsamma bilhandlare. Det betyder att du kliver in i ett stabilt företag med starka resultat och stora möjligheter att utvecklas. Hos oss blir du en del av en familjär arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas och där ambition belönas.
Är du vår nästa stjärna?
Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning och som motiveras av att skapa resultat. Du tycker om att prata med människor, är uthållig i din uppföljning och ser möjligheter där andra ser ett nej.
Du arbetar med varma leads och tidigare kundkontakter i en digital försäljningsprocess. Genom snabb återkoppling, professionell rådgivning och ett stort engagemang hjälper du kunder att hitta tillbaka till sin bilaffär.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, kundservice eller annan kundkontakt (meriterande men inget krav).
Är driven, disciplinerad och motiveras av att nå mål.
Tycker om att skapa relationer och bygga förtroende med kunder.
Har ett genuint intresse för försäljning och gärna även bilar.
Är uthållig och trivs med att följa upp kunder tills affären är klar.
Är en lagspelare som vill bidra till teamets gemensamma resultat.
Har lätt för att arbeta strukturerat och i ett högt tempo.
Det är ett krav att du har tillgång till egen bil, då det inte finns några bra kommunala förbindelser till arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010365