Junior automationsingenjör
Nordomatic Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-06-12
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Vill du ta nästa steg och utvecklas inom fastighetsautomation? Hos oss får du möjlighet att växa in i rollen som automationsingenjör och vara med att ta fram smarta, hållbara lösningar för framtidens fastigheter.
Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid, vill du vara med?
Vi erbjuder dig:
• En intressant teknisk roll och en arbetsmiljö fylld av tekniska utmaningar
• Arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling inom Nordomatic
• Hos oss hjälps vi åt, har korta beslutsvägar och en stark teamkänsla med ett gemensamt mål att lyckas tillsammans Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som automationsingenjör kommer du att arbeta med PLC/DUC programmering, avprovning, driftsättning och injustering av automationssystem i olika fastigheter, allt från flerbostadshus till tekniskt avancerade industrier. Vidare kommer konstruktion och projektering ingå i dina arbetsuppgifter. Du kommer i många fall att ta en ledande position i dina projekt genom att ansvara för tekniken samt att kundens uppsatta förväntningar gällande kvalitet, miljö och ekonomi uppnås. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom automation, exempelvis från YH eller högskola
Mycket god datavana
B-körkort
Flytande svenska i tal & skrift
Meriterande
Arbetslivserfarenhet från liknande arbeten, med fördel inom en teknisk bransch som exempelvis fastighetsautomation, Styr-el, VVS, ventilation eller kyla.
Vi söker dig som är en kommunikativ och nyfiken person med ett starkt driv att utvecklas inom automation. Du trivs med att samarbeta med andra, tar gärna initiativ och har ett lösningsorienterat mindset när du ställs inför nya utmaningar. Som person är du snabblärd och tycker om att sätta dig in i ny teknik och nya arbetssätt. Du har ett genuint intresse för problemlösning och motiveras av att hitta smarta och effektiva lösningar tillsammans med teamet.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Att vara anställd hos Nordomatic kan innebära att behöva ge samtycke till sekretessbevis och registerkontroll.
Ansök med ditt CV eller Linkedin-profil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordomatic Aktiebolag
(org.nr 556362-2074)
Arenavägen 27 (visa karta
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121 77 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordomatic AB Jobbnummer
9962197