Junior Assistent till kund i city
2025-10-16
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs i en administrativ roll? Har du möjlighet att starta inom kort? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Vi söker en serviceinriktad och noggrann junior administrativ assistent till ett internationellt företag i centrala Stockholm. I denna roll blir du en viktig resurs för att stötta chefer och team i det dagliga arbetet. Du blir en del av en dynamisk och social arbetsmiljö där dagarna kommer att variera men i huvudsak kommer du att arbeta med följande arbetsuppgifter:
Hantera fakturor och utläggsredovisning
Stötta chefer och HR i tidrapportering och administrativa processer
Boka resor, hotell och möten
Koordinera och stötta vid interna event, workshops och aktiviteter
Övriga administrativa uppgifter
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet inom administration, reception, kontorsstöd eller kundservice
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i en serviceinriktad roll och gillar att samarbeta
Har goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt
Är van att arbeta i Microsoft Office-paketet (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Vill du veta mer?
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid under cirka sex månader med startdatum den 1/11 2025. Du blir anställd av OnePartnerGroup och kommer att arbeta hos vår kund, vars kontor ligger i centrala Stockholm
I konsultvärlden går det ofta fort så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Stockholm AB
Ida Winther ida.winther@onepartnergroup.se
